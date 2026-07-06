Дамянова видя димка в скандала с полетите. Големият въпрос е бюджетът

Скандалът с евентуалните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова е „димка“, която отклонява вниманието от по-важната тема - бюджета и състоянието на икономиката. Това заяви пиар експертката Диана Дамянова пред Нова телевизия.

По думите й случаят вече е отворен публично и трябва да бъде изяснен докрай, но доказателствата не бива да се разнасят през медиите. Според нея, ако има съмнение за злоупотреба с публичен ресурс, мястото на данните е в прокуратурата и съда.

Случаят с полетите и границата на публичността

Темата избухна в края на миналата седмица, едновременно с внасянето на бюджета в парламента. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че има данни за общо пътуване на Пеевски и Атанасова до Дубай. Впоследствие конституционният съдия отрече и показа справка за пътуванията си от МВР, а Демерджиев контраатакува с твърдение, че Атанасова е имала два паспорта - дипломатически и обикновен, като обикновеният бил унищожен тази година.

Дамянова не отхвърли нуждата от проверка, но постави ясна граница между институционално изясняване и публично разиграване на чувствителна информация. „Обществен интерес има, ако има злоупотреба с публичен ресурс. Ако такава злоупотреба има, тя трябва да отиде в прокуратурата, а не да бъде разхождана по телевизията“, каза Дамянова.

Бюджетът като по-голямата тема

Според нея най-важният въпрос в момента не е кой с кого е пътувал, а какво се случва с държавните финанси. Дамянова заяви, че е отделила 47 минути, за да изслуша финансовия министър Гълъб Донев по темата за бюджета, но не е чула достатъчно отговори по съществени икономически въпроси. „Дадох 47 минути от живота си да изслушам финансовия министър Гълъб Донев за бюджета. И чух, че преразходите идват от свалянето на Паметника на съветската армия, но не чух нищо за договора с „Боташ“, коментира тя.

По думите й в проекта няма достатъчно ясна визия за реформи, а бизнесът е изправен пред нови тежести. Дамянова описа ситуацията с формула, която събира политическия шум и икономическата тревога. „Бюджетът няма хляб, но ще има зрелище. Това, което се случва с българската икономика, не е добро - няма реформи, има нови тежести за бизнеса и страната се заробва с бърз кредит“, заяви медийният експерт.

Предупреждение за опасен сценарий

Дамянова предупреди, че ако управляващите не променят подхода си, България може да се изправи пред тежък финансов сценарий. Тя направи сравнение с Румъния и заяви, че проблемите могат да се усетят в кратък срок, ако не се вземат навременни решения. „Ако тези хора не се освестят, до осем месеца ще бъдем в румънския сценарий“, добави тя.

Тезата й не е, че проверките около полетите трябва да бъдат прекратени. Напротив - според нея, след като темата е в публичното пространство, институциите трябва да я изчистят с факти. Но акцентът й е друг: подобни скандали не бива да превръщат бюджета, дълга, липсата на реформи и икономическите рискове във второстепенна тема.

Политически шум срещу икономическа отговорност

Коментарът на Дамянова поставя скандала в по-широка рамка. Ако има нарушение, то трябва да бъде доказано по законов ред. Ако няма, обществото не бива да бъде държано в режим на внушения, докато парламентът разглежда решения със сериозни последици за бизнеса, общините и домакинствата.

Така спорът около Пеевски и Атанасова се превръща не само в казус за публичност и доказателства, а и в тест за политическите приоритети. Дамянова настоява фокусът да се върне към бюджета, защото именно там ще се решава цената, която държавата и гражданите ще плащат в следващите месеци.

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