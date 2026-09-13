Още един арест заради скандалния тиктокър Стоян Колев
Полицията проверява кой е знаел за бягството, кой е поддържал контакт с него и имал ли е помощ след свалянето на електронната гривна
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Полицията проверява кой е знаел за бягството, кой е поддържал контакт с него и имал ли е помощ след свалянето на електронната гривна
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