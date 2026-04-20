Ан Хатауей каза коя е най-добрата приятелка на всяка жена

43-годишната Ан Хатауей се забавлявала през цялото време на снимките за корицата на PEOPLE, разказват от изданието. На въпроса какво е истинска красота, актрисата отговаря:

Един режисьор веднъж ми каза следното: Красотата може да съдържа в себе си грозота, стига да съдържа истина. Така че за мен красотата винаги е в това отношение.

За това кои качества в женските приятелства намирате за красиви, тя има ясна позиция.

Хумор. Обичам да се смея и обичам хората, които търсят шегата в дадена ситуация. Искате хора, с които можете да празнувате възходите, и искате хора, с които можете да се смеете през паденията. Търся и дискретни хора. Аз също съм дискретна за близките си. Знаете ли какво още ценя в приятел? Някой, който ще ви каже кога имате маково зрънце в зъбите си.

За първи път осъзнава, че иска да се занимава с актьорско майсторство, когато е на 3 години.

"Майка ми е актриса и тя участва в Allenberry Playhouse в постановка на „Евита“. Тя беше Ева Перон и баща ми казва, че когато завесата е паднала, той ме попитал: „И какво мислиш“. И моят отговор бил: „Имаше деца на тази сцена. Аз трябва да съм едно от тях.“

"Някой веднъж ми каза нещо, което звучи почти като предупреждение, но всъщност е чиста истина: идва момент, особено ако си човек, който естествено изразява емоциите си – какъвто съм и аз – когато трябва да осъзнаеш, че това, което за теб е напълно нормално, на червения килим изглежда преувеличено.

Светлините не прощават. Камерите не забравят. И всяко движение, всяка усмивка, всяка гримаса се увеличава до степен, в която може да не разпознаеш себе си в снимките.

Затова съветът е прост, но труден за изпълнение: овладей спокойствието си. Намери тишината в себе си. Научи се да стоиш неподвижно – не като маска, а като сила", съветва още тя.

