Всичко за Хумор

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Вицове за весел старт на деня

Вицове за весел старт на деня

Десетте неща, които правят един мъж щастлив са9 бири и едно дистанционно Мъжка ни работа... Като купуваме кола, проверяваме за всякакви възможни дефе...

14 октомври | 7:00
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Вицове за весел старт на деня

Вицове за весел старт на деня

Предлагам в България вместо зеленото човече на пешеходните светофари да се изписва "Желаем ви късмет!" Една учителка дала на учениците да напишат съч...

06 октомври | 6:30
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