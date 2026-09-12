Ан Хатауей каза коя е най-добрата приятелка на всяка жена
Дава съвет и как да позираме най-успешно
Следете всички новини, анализи и коментари за Хумор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дава съвет и как да позираме най-успешно
Казанът е „Филип Плейн“, бъркалката е от "Емпорио Армани"
По гърбовете на "жертвите" се лепят изображения на шаран
Не е ясно дали престолонаследникът ще успее да лети за финала на Евро 2024
Сигурно сте чували „пустиняк“
Не обичат закачките
В Инстаграм тя разказа, че е успяла да го посети и да говори с него по телефона
Единадесетото му издание се провежда през година като част от Дните на хумора и сатирата в града
- Как програмист се качва на 12-ия етаж с асансьор?- Натиска 1 и 2 и търси Enter-a! Срещат се двама приятели:- Здрасти, какво правиш?- Работя...- А ж...
Дискотеките започнаха да оредяват, след като момичетата разбраха, че един трактор струва колкото 4 лимузини S-класа! В редакцията влиза млад поет.- Н...
- Каква е приликата между слънцето и тъщата?- Че и двете не можеш да ги гледаш! - Как се нарича блондинка в университет?- Посетител. Един парашутист...
Тотото дава шанс 1 към 200 милиона на другия ден да не ходите на работа, а алкохола - 1 към 5 Мъж си проверява фиша пред тото пункта и изведнъж възкл...
- Мамо, а защо Земята се върти?- Колко пъти да ти казвам да не пиеш от ракията на баща ти! - Тоя малкия на снимката виждаш ли го? Значи, довечера в ш...
В магазина: Имате ли скиорски обувки 55-ти номер? Кой? 55-ти. А за какво са ви ски?Съдия в ски слалом пита съзтезател- Не можехте ли да се движите по-...
Пешо, искаш ли една ледена биричка? - И питаш!- Не питам, гавря се Най-трудни за ухажване са веганките. Просто никога не знаеш букетът, който й подар...
Чу ли? Вкарали Пешо в затвора. - Че толкова малко ли е откраднал? Мъж се прибира след дълга отпуска и заварва жена си с любовник. Най-спокойно вади п...
- Колеги, нашата секретарка е родила! Нека всички да дадем по 100 лева и проби за ДНК анализ. - Шефе, отвън ви чака един човек, който твърди че му дъ...
Десетте неща, които правят един мъж щастлив са9 бири и едно дистанционно Мъжка ни работа... Като купуваме кола, проверяваме за всякакви възможни дефе...
Предлагам в България вместо зеленото човече на пешеходните светофари да се изписва "Желаем ви късмет!" Една учителка дала на учениците да напишат съч...
В пернишките дискотеки входът се поема от Здравната каса - Кажете ми, в този замък има ли призраци?- Всички така приказват! А пък аз и до ден днешен...