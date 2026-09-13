Ендодонтията – модерното решение за спасяване на естествения зъб
Ендодонтията е област от стоматологията, която се занимава с диагностика и лечение на заболявания на зъбната пулпа и кореновите канали
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Ендодонтията е област от стоматологията, която се занимава с диагностика и лечение на заболявания на зъбната пулпа и кореновите канали
Лекарите във Военна болница обаче успели да предотвратят опасния развой
Археолози откриха негов зъб
Време е за възстановяване, написа Григор
Червило, което изстрелва куршум и зъб с цианид са сред експонатите в шпионската колекция
Миниатюрният зъб, принадлежал на древен бозайник от вида Magallanodon baikashkenke
Феноменът учуди стоматолозите
Археолог-доброволец на 16 години откри зъб на възрастен човек, датиран от преди 560 000 години.Находката беше намерена в югоизточна Франция и се опред...