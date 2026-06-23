Хитово риалити се завръща, но със сензационен обрат

След пет сезона „Ергенът“ се завръща с ново издание. „Ергенът: Марс и Венера“ ще проследи две паралелни истории в търсене на любовта – един мъж и една жена ще поемат по своя път към откриването на мечтания партньор.

Кастингът за предаването вече е отворен на btv.bg. Той е насочен както към жени, така и към мъже.

За първи път в рамките на един сезон кандидатите ще могат да се включат в две различни романтични истории – като дами, които желаят да срещнат своя ерген, или като господа, готови да се борят за една жена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com