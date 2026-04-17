Виктория Бекъм проговори за скандала с Бруклин

През януари Бруклин Бекъм отправи остри обвинения към родителите си в изявление, споделено в социалните мрежи, в което ги обвини, че го "контролират" и "се опитват да разрушат" връзката със съпругата му.

Той също така твърди, че майка му е "провалила" първия му танц с Никола Пелц на сватбата им през 2022 г., като "танцувала много неподходящо с него пред всички". 27-годишният начинаещ готвач оттогава напълно се е дистанцирал от семейството си, като според информации е поискал да няма никакъв контакт, докато живее в САЩ със съпругата си.

Докато сър Дейвид Бекъм предпазливо засегна темата, Виктория Бекъм запази мълчание след обвиненията. В ново интервю за Wall Street Journal бившата членка на Spice Girls заяви: "Мисля, че винаги сме... обичали децата си изключително много. Винаги сме се опитвали да бъдем най-добрите родители, които можем да бъдем. И знаете, ние сме под светлината на прожекторите вече повече от 30 години и всичко, което някога сме се опитвали да правим, е да защитаваме децата си и да ги обичаме. И това е всичко, което наистина искам да кажа по въпроса."

Всичките им деца - Бруклин, Ромео (23 г.), Круз (21 г.) и Харпър (14 г.), са прекарали голяма част от детството си, преследвани от папараци и показвани в социалните мрежи.

Виктория продължава: "Не бих казала, че изпитвам вина, но имаше много време за адаптация за моите родители, когато изведнъж пред къщата им се появиха папараци. На практика въвлякохме семействата си в този живот заедно с нас."

Бизнесдамата в сферата на красотата се превърна в център на голяма част от скандала след скандалното изявление на Бруклин, като беше специално посочена заради танца си и предполагаемото пренебрежение към сватбената рокля.

В първоначалната си публикация той твърди, че тя е "отменила изработката на роклята на Никола в последния момент, въпреки че тя била толкова развълнувана да носи неин дизайн".

В крайна сметка дъщерята на милиардера Нелсън Пелц се омъжва с рокля по поръчка на Valentino Haute Couture.

"Седмици преди големия ни ден родителите ми многократно ме притискаха и се опитваха да ме подкупят да се откажа от правата върху името си, което щеше да засегне мен, съпругата ми и бъдещите ни деца", добавя Бруклин.

"Те настояваха да подпиша преди сватбата, защото тогава условията на сделката щяха да влязат в сила. Отказът ми повлия на финансовата изгода и оттогава никога не са се отнасяли към мен по същия начин."

"По време на подготовката за сватбата майка ми дори стигна дотам да ме нарече "зъл", защото с Никола решихме да поканим бавачката ми Сандра и бабата на Никола на нашата маса, тъй като и двете бяха без съпрузите си. И двамата ни родители имаха свои маси, разположени също толкова близо до нашата."

В интервюто си Виктория не коментира повече твърденията на Бруклин, а насочва вниманието към останалите си деца. Тя похвали Круз за наскоро стартиралата му музикална кариера, следвайки стъпките на майка си, като той тръгна на турне във Великобритания с групата си The Breakers, предава lifestyle.bg.

Младият изпълнител не е коментирал особено драмата, но все пак се пошегува с Бруклин по време на дебюта си, като отговори "грешният брат" на потребител, който подигравателно предположи под видео с готвене, че той сменя кариерата си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com