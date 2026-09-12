Дъщерята на Румен Радев с първа главна роля в Народния
Дарина Радева е част от трупата от миналата година, сега ще бъде Мариана в "Скъперникът"
Следете всички новини, анализи и коментари за Главна Роля. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дарина Радева е част от трупата от миналата година, сега ще бъде Мариана в "Скъперникът"
Сталоун ще снима няколко филма до края на годината, а за "Моят шедьовър" доверява главната роля на българската звезда
СДС ще има решаваща роля за издигането на кандидата на Реформаторски блок (РБ) за президент. Това стана ясно от думите на вицепремиера Меглена Кунева...