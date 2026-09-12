"Бурята" на Народния покори Виена
Представленията бяха на 5, 6 и 7 юни 2026 г. на сцената на „Бургтеатър“
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Представленията бяха на 5, 6 и 7 юни 2026 г. на сцената на „Бургтеатър“
Министри аплодират младежи, помагали в битката с пожарите
Украински народни представители от двете страни на залата разпънаха българския флаг
Парламентът с декларация срещу полицейското насилие
Стотици се сбогуваха с бизнесмена
Вицепрезидентът Илияна Йотова бе сред дошлите да изпратят известния български журналист
Нека днес благата вест да бъде нашият поклон към целия български народ, каза лидерът на ВОЛЯ
Погребаха световноизвестния певец-тенорът Камен Чанев.
Подаде сигнал срещу лекарите, които с ръкопляскания почетоха колегата си
Нашият дълг като лекари е да намалим щетата от това бедствие, заяви роф. д-р Костадин Ангелов
Предложението дойде от директора на Александровска болница проф. Костадин Ангелов
Киноасът чете стихове, раздаде автографи и разплака българите в Културния ни център Иван Иванов най-после напусна за няколко дни своята обетована зем...
"Ве-ли-ко! Геро като Ема Бътън от "Спайс гърлс". Неповторим, неподражаем, незабравим. Отдавна не се бях смяла така от сърце! Забавлявам се с радост и...
Новият министър на образованието Меглена Кунева официално оглави ведомството. Смяната на караула стана с официалното връчване на звънец, който по трад...
С рози и пълна зала на читалището в Крамолин, община Севлиево, посрещнаха депутата от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Кирил Добрев. Жителите на селото изказаха благ...
Обсъжда се възможността шедьоври от Ренесанса от фондовете на Лувъра да гостуват в специална експозиция в българските музеи, в това число и в новата н...
В София продаваха опушени стъкла вместо очила Луната и Слънцето затъмниха всички атракции, изнасяйки вчера уникално шоу. Милиони хора гледаха явление...
Модерната територия за изкуство в София - VivacomArtHall трудно събра стотиците приятели и почитатели на Любомир Левчев. Поетът представи ново изискан...
Хасково. Фермерите се събират в пълна мобилизация във вторник пред Земеделското министерство. Това решиха на АМ " Марица" при с. Капитан Андреево днес...