Всичко за Аплодисменти

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Берлин аплодира Иван Иванов

Берлин аплодира Иван Иванов

Киноасът чете стихове, раздаде автографи и разплака българите в Културния ни център Иван Иванов най-после напусна за няколко дни своята обетована зем...

03 април | 11:53
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Аплодисменти за Слънцето

Аплодисменти за Слънцето

В София продаваха опушени стъкла вместо очила Луната и Слънцето затъмниха всички атракции, изнасяйки вчера уникално шоу. Милиони хора гледаха явление...

20 март | 21:20
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Арт елитът аплодира Левчев

Арт елитът аплодира Левчев

Модерната територия за изкуство в София - VivacomArtHall трудно събра стотиците приятели и почитатели на Любомир Левчев. Поетът представи ново изискан...

14 февруари | 19:40
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