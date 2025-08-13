В правителството се случи нещо, което не сме виждали

Млади момчета, помагали на огнеборци и доброволци по време на борбата с горските и полски пожари в Сунгурларе, бяха посрещнати с аплодисменти в началото на днешното заседание на Министерския съвет

„Това са момчетата, които в тези трудни дни, със своя тих и скромен пример в Сунгурларе, се притекоха на помощ по свой начин, но той стана толкова видим за всички и такъв кураж даде на огнеборците, на горските, на полските, на доброволците, че нямаше вариант да не ги поканя тук, за да изразим нашата признателност и нашата благодарност. Те са представители на всички, които показват човешкия добродетел, онзи скромен, своеобразен, тих героизъм, непретенциозен героизъм, но същевременно онова, което ни кара да се чувстваме обединени като хора, българи. Да бъдем насочени един към друг с онази човечност и емпатия, която толкова липсва в нашето ежедневие. Не заради спекулации за политически пиар, а поканих тези момчета, тези български мъже да са сред нас, за да получат нашите аплодисменти“, заяви премиерът Росен Желязков.

„Техният пример става достояние. Нека това е заразителният пример за тези млади момчета, тези български мъже, защото не трябва да мислим за тях като нашето бъдеще, а като ангажимент в нашето настояще. Искам да благодаря и на родителите и близките им, че са вложили в тях любов, старание и умение и ги насърчават в техния път. Всеки от тях сподели мечтите си и съм сигурен, че рисуват оптимистично бъдеще за България“, допълни той.

Министър-председателят коментира и политическият дебат у нас: „Имаме много задачи, които трябва да решим през следващите дни и седмици. И в контекста на нашето начало, не бих искал да влизам в политическа полемика или реакция на акциите на политически сили и институции през последните дни. Това правителство, в неговия коалиционен формат, подкрепено от стабилно мнозинство, си е поставило амбициозни цели, но не амбициозни за правителството, а амбициозни цели за повишаване жизненият стандарт на българите, не гледайки в нашия политически пъп, а много напред от хоризонта на този кабинет и мандата му. Всички атаки към кабинета, които подгряват есенната политическа ситуация, не бива да срещат нашата реакция, защото нашият поглед е отвъд злободневието. Следваме ясната програма за управление, защото осъществяваме политики, а не се занимаваме със сплетни.“

„Наблюдаваме една нестабилност по отношение политическият консенсус, свързан с баланса между институциите. Това не позволява към настоящия момент да се формират органите, свързани със защита на националната сигурност, както и дипломатическата ни служба. Това е опасен прецедент, защото балансът, предписан от духа на Конституцията и законите, е не само дебалансиран, а е парализиран. Затова парламентът има основната грижа да опитат да възстанови това равновесие чрез закони. Обществото има нужда от възстановяване на нормалното функциониране и междуинституционалното сътрудничество. Очакваме началото на политическия сезон за парламента. За правителството политическият сезон е без ваканция, продължаваме работата по сектори и сме готови да поемем всяка отговорност, вкл. и политическите битки, които предстоят през есента“, подчерта той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com