Пловдив отново става столица на театъра
Юбилейното издание събира хитови спектакли, премиери, международни гости, детски събития и „тайно представление“ до 21 септември
Следете всички новини, анализи и коментари за Театрален Фестивал. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Юбилейното издание събира хитови спектакли, премиери, международни гости, детски събития и „тайно представление“ до 21 септември
За шести пореден път паркът на Военната Академия се превръща в театър под звездите Най-симпатичният театрален фестивал у нас - "София Моно 2016" ще с...
Млади актьори от Езикова гимназия в Кърджали заложиха на класиката и подготвиха спектакъла "Албена" по едноименната драма на Йордан Йовков. Постановка...
Кметът Красимир Герчев обеща догодина още по-успешен фест Бляскаво завършиха театралните празници в Разлог „Звездите на театъра". Четвъртото издание...
За трета поредна година в Благоевград стартира театралният фестивал „Талантино", на който се представят школи от цялата страна. Първи на сцената на Ку...
Третият Театрален фестивал „ТАРА-РА-БУМБИЯ" доказа, че благоевградчани са жадни за добри постановки. Пълни зали на всички 29 спектакъла, бурни аплодис...
Актьорите Захари Бахаров, Владимир Карамазов и Юлиан Вергов вдигнаха на крака зрителите с постановката „Арт" на сцената на благоевградския театър. Спе...
Третият Театрален фестивал „Тара-Ра-Бумбия" разтърси късно във вторник Благоевград и поднесе много приятни емоции на публиката в центъра на града. Тер...
Смолян. Третото издание на Международния театрален фестивал „Забранено за възрастни" ще се проведе от 6 до 10 октомври в Смолян. На него ще бъдат пред...
София. Приключиха Летните театрални празници „На публиката с любов" в Банско. Вчера фестивалът бе закрит с комедията на театър „Българска армия" „Да р...
Банско. Асен Блатечки дава старт на театралния фестивал "На публиката с любов" в Банско. В събота от 19 часа се играе спектакъла "Вик за любов", на ко...
Благоевград. Шествие по централните улици на Благоевград постави началото на Детски театрален фестивал „Талантино". Десетки младежи и деца тръгнаха от...
Благоевград. Изукството на танците и Мелпомена ще завладеят в събота Благоевград. За трета поредна година областният център е домакин на турнира по сп...
Актьорите Камен Донев, Мая Новоселска и Мариан Вълев са само част от звездните участници София. Театралният фестивал "София Моно 2014" се задава за...
Благоевград. От 11 до 21 май в Благоевград ще се проведе второто издание на фестивала „Тара-ра-бумбия". Христина Шопова, която е шеф на дирекция „Хума...
Благоевград. Детският театрален фестивал „Талантино" предизвика истински фурор сред жители и гости на Благоевград. В третата фестивална вечер стотици...
Банско. Община Банско залага на Мелпомена, за да осигури повече туристи в курорта в насред лятото. От 1 до 7 юли градът отново ще се превърне в столиц...
Русе. Над 200 деца и младежи от цялата страна участват в 17-то издание на Националния ученически театрален фестивал „Климент Михайлов", който старти...
Министърът на културата Петър Стоянович ще даде старт на 21 –ото издание на Международния театрален фестивал
Благоевград. Пореден спектакъл, изпълнен с нашенски хумор, очаква тази вечер зрителите на театралния фестивал „Тара-ра-бумбия" в Благоевград. Много см...