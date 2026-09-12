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"Мулен руж" стана на 130 г.

"Мулен руж" стана на 130 г.

Кабарето, известно с темпераментния танц и костюмите с щраусови пера и пайети, отваря врати през 1889 г. първоначално като бална зала

07 октомври | 13:24
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