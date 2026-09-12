Пловдив отново става столица на театъра
Юбилейното издание събира хитови спектакли, премиери, международни гости, детски събития и „тайно представление“ до 21 септември
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Юбилейното издание събира хитови спектакли, премиери, международни гости, детски събития и „тайно представление“ до 21 септември
Дръзки и екстравагантни, ето някои от най-интересните факти за “Мулен Руж”
Причината за инцидента все още не е ясна, пострадали няма
На 7 април жреците на смеха представят уникалната си програма и раздават традиционните годишни награди
Кабарето, известно с темпераментния танц и костюмите с щраусови пера и пайети, отваря врати през 1889 г. първоначално като бална зала
Балетистът Васко Христов облече малкия голям човек в нов костюм
Съпругите на Теди Москов и на Дони обират овации в Народния и в Армията