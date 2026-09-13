Международен оперен рецитал очарова Стара Загора с млади гласове и емоции
Програмата на рецитала включваше творби от италиански, руски, немски, унгарски, турски, азербайджански и български композитори
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Програмата на рецитала включваше творби от италиански, руски, немски, унгарски, турски, азербайджански и български композитори
На 25 май от 19,00 ч. в камерна зала „България“
Националната инициатива се провежда за трета поредна година
Общо 12 песни- финалисти прозвучаха в 37-то издание на конкурса, който приключи снощи в летния театър на Бургас
Участват децата от група "Многознайко" на детска градина "Слънце" в града
С колективно рецитиране на химна на славянската просвета и култура 200 ученици от каварненското основно училище „Йордан Йовков" поставиха началото на...
Руският Културно-информационен център утре отдава почит на голямата поетеса Ваня Петкова. От 17 часа в малкия киносалон на "Шипка" 34 водещ ще бъде Ол...
С почести община Благоевград ще отбележи 138 години от Освобождението на Република България от турско робство. Началото на тържествената програма ще...
С рецитал на стихотворения от български поети мъжкарите на Банско от Сдружение „Петел пее" ще почетат Деня на народните будители. Навръх 1 ноември, не...
Тържествен рецитал в памет на Апостола на свободата се проведе в читалнята на детския отдел на Регионална библиотека „Димитър Талев" в Благоевград. То...
Благоевград. Децата от Центъра по изкуствата в Благоевград пренесоха жители и гости на града в света на словото ден преди празника на славянската писм...
Благоевград. Всички училища в община Сандански ще почетат 141-годишнината от гибелта на Васил Левски на 19 февруари. Всяко учебно заведение ще излъчи...
Благоевград. Най-популярните творби на поетесата Дора Габе ще бъдат предсатвени от ученици от ІІІ ОУ "Димитър Талев" , гр. Благоевград в рецитал по по...