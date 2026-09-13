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Деца с рецитал за Левски

Деца с рецитал за Левски

Тържествен рецитал в памет на Апостола на свободата се проведе в читалнята на детския отдел на Регионална библиотека „Димитър Талев" в Благоевград. То...

19 февруари | 8:10
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