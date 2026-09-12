Карнавал Габрово 2026 удари властта, Европа и абсурда (СНИМКИ)
Хиляди превзеха улиците на града за най-дръзкото сатирично шоу в България
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Хиляди превзеха улиците на града за най-дръзкото сатирично шоу в България
От диско класики и български звезди до италианско шоу с въздушна акробатика
Очакваме всички малки „морски същества“ на 29 октомври в 14:30 ч. пред сградата на Община Бургас
Ето как карнавалният град печели пари
С богатата си история и неповторима атмосфера Габровският карнавал се е утвърдил като емблема на хумора и сатирата и платформа на свободния дух и твор...
От 17 до 19 май морският град ще предложи богата програма с различни събития и локации
Разполага със 70 000 места
Хиляди се събраха на карнавала
Беше открито днес
Общината обяви специален конкурс
Хората минаваха покрай фигурите в града
През септември 2020 г. школите по самба решиха да отложат карнавала за юли
Посланик Ангелов вече направи остър устен демарш в МВнР на РС Македония
По време на ежегодния Вевчански карнавал в Северна Македония е запалено българското знаме
Белгийци записаха песен на български език специално за шоуто
Ген. Венцислав Мутафчийски повежда скромното шествие в града
Фигурата му е изработена от Драгомир Цанев
Генерал Мутафчийски ще инспектира мерките срещу Covid-19
Феминистки спектакъл посветен на робството спечели първото място
Ранени са над 15 души, сред тях има и деца