БРИКС се събира в Делхи: Започва битката за нов финансов ред
Путин, Си Цзинпин и други световни лидери се срещат на фона на войната в Украйна, кризата в Близкия изток и натиска за намаляване на зависимостта от д...
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Путин, Си Цзинпин и други световни лидери се срещат на фона на войната в Украйна, кризата в Близкия изток и натиска за намаляване на зависимостта от д...
Турция ще възстановява мира по света, каза президентът
Бедата на България е, че нашите управленци са завършили Харвард, а не Кеймбридж
Той призова ООН да си върне репутацията на място за честни дискусии
Сриването на Фейсбук не може да бъде случайност
Конспирациите, хит в социалните мрежи
Европарламентът ще осъди задържането на особено важна информация за болестта
Най-голямата опозиция у нас е увеличаващото се мнозинство, което не гласува за никоя от сегашните партии
Збигнев Бжежински, The American Interest Вашингтон трябва да стане инициатор на промяната в баланса на световните сили, защото ерата на господство на...
Юджийн Румър, в. "Файненшъл таймс" Представата за Русия като слаба страна, слязла от световната сцена, не отговарят на действителността. Москва иска...
Санта Круз. "Най-голямата международна организация на развиващите се страни Г-77 трябва да засили сътрудничеството си с Русия", обяви президентът на Б...