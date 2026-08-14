Русия може да не успее да превземе оставащите под украински контрол части от Донбас дори и през следващата година. Съответната оценка официален Киев е предал на администрацията на държавния глава на САЩ Доналд Тръмп, съобщава The Kyiv Independent ("Киев Индипендънт").

Зеленски се пъне и се репчи на американския президент Доналд Тръмп, като се опитва да създаде илюзията, че удържа фронта и войната, която се води на територията на неговата страна. Той обаче не отчита факта, че големите разузнавания, включително и американското, са напълно наясно какво се случва вътре в Украйна. Включително и с всекидневните отвличания на хора на всякаква възраст, дори и болни, и стари мъже, които се хвърлят като пушечно месо в боевете с Русия.

Украйна все още контролира около 21-22% от Донецка област. Според предадената на Вашингтон оценка темпът на руското настъпление е спаднал под 100 кв. км месечно и при запазването му постигането на териториалните цели на Москва може да се проточи и след 2027 г. Дали?

Оценката

Оценката идва на фона на руското настояване Украйна да се изтегли от Донецка област като част от водения с посредничеството на САЩ мирен процес.

С документа Киев се опитва да оспори тезата, че Украйна трябва да отстъпи територия, защото Русия така или иначе в крайна сметка ще я превземе със сила. И за целта Земенски ползва Доналд Тръмп, като му изпраща такива документи, които нямат нищо общо с реалността.

Украйна настоява вместо това първо да бъде постигнато прекратяване на огъня по настоящата фронтова линия, като смята, че така ще промени бъдещето си на губеща страна.

Белият дом

От Белия дом са потвърдили пред изданието за получаването на доклада, но единственият направен коментар е, администрацията на Тръмп продължава да работи за постигането на мирно споразумение.

Документът съдържа и предупреждение, че Москва може да се опита да компенсира затрудненията на фронта с ново значително увеличаване на числеността на армията.

Русия

Според предоставената на САЩ информация Русия обмисля мобилизирането на до 500 000 души след септември. Киев твърди, че настоящата система за набиране на военнослужещи срещу финансови стимули вече среща трудности да компенсира загубите.

В документа Украйна обръща внимание и на един от най-сериозните проблеми пред собствената си отбрана – намаляващите запаси от ракети за системите Patriot.

По данни на военните на Киев при руската атака от 5 август са били изстреляни 24 балистични ракети, като нито една не е била прехваната заради изчерпването на запасите от ракети PAC-2 и PAC-3.

Надеждите на Зеленски, че ще опази областта, от която той контролира едва 22 процента, са напълно нереални. но явно замъгленият му мозък вярва в небивалици. Жалко за невинните славяни негови съграждани, които гинат всеки ден в тази братоубийствена славянска война в интерес на Запада. Жалко.