Философът на Путин с пророчество: Ядреният Апокалипсис е неизбежен!
Руските граждани трябва да се преместят от големите градове
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Руските граждани трябва да се преместят от големите градове
Аржентина е новата мека на големите пари
Електроцентрали и подземно езеро са в бункера, ако започне ядрена война
Ще останат живи само 3 млрд.души
Русия е готова - от военно-технологична гледна точка - за ядрена война
Беларуският президент отправя предупреждение във връзка със сигурността
Къде са най-големите шансове
Списъкът се обновява за пръв път от 2007 година и включва множество нови препарати
Светият отец припомни за св. Йоан Павел II, който благодарил на Бог, че със застъпничеството на Дева Мария не избухнала ядрена война.
Отправи призив към световните лидери
Путин постави в повишена готовност силите за възпиране, които включват ядрени оръжия
Коментар на руският президент в писмо до участниците в конференция, посветена на ДНЯО
Много руснаци отиват при астролози, за да разберат как ще се развие конфликтът в Украйна
Отправи предупреждение към НАТО и Русия
САЩ трябва да бъдат подготвени за ядрена война с Русия и Китай, тъй като това е „много реална перспектива“, каза Чарлз Ричард
Нанси Пелоси взема предпазни мерки
Тази негативна динамика се проявява особено забележимо през последната година
Има доказателства, че са ни посещавали НЛО, твъди американски астронавт Доктор Едгар Мичъл, който е шестият човек, стъпил на Луната, твърди, че същес...
Великобритания и САЩ били на път да провокират СССР и да изправят света пред ядрена война. Това показват разсекретени документи по силата на британски...