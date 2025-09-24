Разтърсващо! Какво чака света при ядрена война

Около напрежението в Близкия изток и продължаващите конфликти в други части на света карат мнозина да се страхуват от потенциална световна война с използване на ядрени оръжия.

Макар ядрената война да би била пагубна за цялото население на света, очевидно има няколко места, които биха били по-безопасни от други.

Разследващата журналистка и писателка Ани Джейкъбсън обясни, че Австралия и Нова Зеландия са две от най-добрите места, където да се отиде в най-лошия случай, тъй като страните в Южното полукълбо биха били единствените, способни да „поддържат земеделие“.

В интервю за подкаста The Diary of a CEO миналата година, Джейкъбсън каза: „Места като Айова и Украйна биха били под сняг в продължение на 10 години. Така че земеделието там ще е невъзможно, а когато това стане факт, хората просто ще умрат от глад.“

"Освен това, има радиационно отравяне, защото озоновият слой ще бъде толкова повреден и унищожен, че няма да можете да сте навън на слънчева светлина. Хората ще бъдат принудени да живеят под земята. Ще трябва да си представите хора, живеещи под земята, борещи се за храна навсякъде, освен в Нова Зеландия и Австралия."

Джейкъбсън също говори за това как ядрените оръжия биха повлияли на човечеството и цитира проучване от 2022 г. на професор Оуен Тун.

"Стотици милиони хора ще загинат още при взривовете", споделя Джейкъбсън. "Професор Тун и неговият екип актуализираха идеята за ядрена зима, базирана на храната, и числото, което получиха, е пет милиарда души, които биха били мъртви."

Когато Бартлет попита къде трябва да отидат останалите три милиарда души на планетата, Джейкъбсън беше доста директна с отговора си.

"Населението на планетата в момента е какво, осем милиарда?“, каза Бартлет. „Значи ще има три милиарда души, които все още ще са живи. Къде да отида, за да съм една от трите милиарда?"

Джейкъбсън отговори: „Точно там бихте отишли - в Австралия и Нова Зеландия. Според Тун, това са единствените места, които биха могли да поддържат земеделие.“

Според "Нюзуик", най-безопасните американски щати биха били: Мейн, Ню Хемпшир, Върмонт, Масачузетс, Роуд Айлънд, Кънектикът, Ню Йорк, Ню Джърси, Пенсилвания, Делауеър, Мериленд, окръг Колумбия, Вирджиния, Западна Вирджиния, Северна Каролина, Южна Каролина, Джорджия, Флорида, Алабама, Мисисипи, Тенеси, Кентъки, Охайо, Индиана и Мичиган. Всички те са най-отдалечени от потенциалните удари.

