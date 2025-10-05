Тръмп показа най-тайния град в Америка  

За първи път журналисти влязоха в подземния бункер, който ще се превърне в щаб на президента на САЩ в случай на ядрена война. Тайният комплекс на планината Шайен се намира под гранитни скали в Колорадо на дълбочина над 600 метра.

Това съобщава The Sun

Комплексът е истински подземен град с лабиринти от тунели и стаи, издълбани в почти 70 хиляди тона гранит и способни да издържат на директен ядрен удар.

Отбелязва се, че такъв бункер ще може да оцелее при експлозия хиляда пъти по-мощна от бомбата, хвърлена върху Хирошима.

Подземният град е оборудван със собствени електроцентрали и дори подземни езера, за да осигури питейна вода, и е затворен с огромни стоманени врати с тегло 23 тона.

Съобщава се, че доставките на храна в комплекса от 15 сгради ще бъдат достатъчни за поддържане на персонала "за много дълго време". В случай на бедствие той ще бъде командният център на въоръжените сили на САЩ и Канада.

