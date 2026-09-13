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Колко са парите на щастливеца
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Колко са парите на щастливеца
Точната сума, спечелена от щастливеца, е 2 888 494,70 лева
Попълнил е фиш за 13,20 лева
Късметлията е попълнил 2 области от фиша и не е имал никакви съмнения по отношение на избора на зодия
Как се е стигнало до печалбата
Седмица преди да улучи джакпота щастливецът имал друг късмет
Фишът трябва да бъде представен в централата в София
Ето печелившите числа
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