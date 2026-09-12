Рубин: Борих се за промяна в България
Без двете американски централи България не би влязла в ЕС, каза американският посланик у нас
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Без двете американски централи България не би влязла в ЕС, каза американският посланик у нас
Без двете американски централи България не би влязла в ЕС, каза американският посланик у нас
Държавното отличие е за заслугите на дипломата за развитието на българо-американските отношения.
Предложението на САЩ включва всичко необходимо – от въоръжение до обучение и инфраструктура
Ерик Рубин разговаря с гуверньора Димитър Радев, Централната банка проверява "Инвестбанк" за парите от Венецуела
Говориха за модернизацията на армията
7500 души се включиха във фестивала "Сурва"
Грамотата бе присъдена от Шарън Майлс - съпредседател на движението на хора с увреждания...
Председателят на ПГ на ГЕРБ се срещна със зам.-помощник държавния секретар на САЩ Матю Бойс и Ерик Рубин, посланик на САЩ в България...
Щатите подкрепят България в изграждането на по-независима и по-сигурна енергийна сигурност, каза дипломатът
Холандка пристигна у нас специално за "сламения" фестивал Събитието бе под патронажа на американския посланик Ерик Рубин Над 6 хиляди души се наслаж...
Председателя на Парламентарната група на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов проведе работна среща с посланика на Съединените аме...
Трябва да се замислим в какъв свят живеем, каза посланикът на САЩ Премиерът Бойко Борисов още вчера е изпратил съболезнователна телеграма за кървават...
Кметът на Варна Иван Портних обсъди с посланика на САЩ у нас Ерик Рубин възможността за повече американски туристи у нас и в частност в морската ни ст...
Най-новата бутилка на Coca-Cola е специално създадена за България и ще се произвежда у нас – в завода на компанията в Костинброд. Тя е стъклена с вмес...
През последните пет години правителството на САЩ е инвестирало повече от 3,7 милиона долара, изпълнявани по Програмата за хуманитарна помощ в България...
224 бакалаври от 20 държави, завършили Американския университет в Благоевград, получиха днес дипломите си пред своите близки, преподаватели, обществен...
Министърът на външните работи Даниел Митов и посланикът на САЩ в България Ерик Рубин ще поздравят 224 бакалаври на Американския университет в България...
Посланикът на САЩ в България, Ерик Сет Рубин изнесе реч по време на бизнес обяд, организиран от Американската търговска камара в София (AmCham Bulgari...
Министърът на външните работи Даниел Митов и посланикът на САЩ в България Ерик Рубин ще поздравят 224 бакалаври на Американския университет в България...