Всичко за Ерик Рубин

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6 000 слушаха джаз на Перелик

6 000 слушаха джаз на Перелик

Холандка пристигна у нас специално за "сламения" фестивал Събитието бе под патронажа на американския посланик Ерик Рубин Над 6 хиляди души се наслаж...

31 юли | 22:05
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