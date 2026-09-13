Нострадамус го е видял преди 500 години: „Рояк пчели“ ще удари света нощем
Войната с дронове се превърна в една от определящите характеристики на съвременните конфликти
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Войната с дронове се превърна в една от определящите характеристики на съвременните конфликти
Огромен рояк пчели се е спуснал и нападнал самолет на руската авиокомпания на летище Внуково, предаде "Комсомолская правда". Самолетът се е готвил за...