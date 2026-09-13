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Ирански снаряд стана катерушка за сирийчета
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Ирански снаряд стана катерушка за сирийчета
Над 20 кандидат-овчари и 8 деца участват в първия сезон на Академията
Страх агне пази. Малко повече от месец до Великден и Гергьовден овчарите в Пиринския край се чудят как да опазят стадата си от крадци. Полицията също...
Над 1000 овчари пробиха полицейски кордон пред парламента на Румъния, за да протестират срещу закон, който регулира броя на овчарските кучета, които м...
Субсидиите са добри, но местните вече не искат да гледат животни Триград вижда единствения шанс за бъдещето си в нов път към Гърция Европейските суб...
Кметовете на крумовградските села с отчаян отпор срещу златната мина
Разград. Двама пастири нападнаха и набиха чиновник от земеделската служба в Кубрат. Инцидентът станал във вторник в полето край самуилското село...