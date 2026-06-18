С викове „Върнете ги обратно“: Европарламентът прие спорен пакт ВИДЕО

Европейският парламент одобри спорния Пакт за миграцията и убежището, а гласуването беше съпроводено от напрежение и възгласи „Върнете ги обратно“ и „Срам за вас“ в пленарната зала.

Скандирането звучеще като "We will rock you" на Queen.

Новите правила предвиждат значително разширяване на правомощията за задържане на мигранти и дават възможност на държавите членки да създават т.нар. центрове за връщане извън Европейския съюз, където да бъдат изпращани лица без право на пребиваване.

Законодателният пакет беше приет с 418 гласа „за“ срещу 218 „против“. След обявяването на резултатите част от евродепутатите скандираха „Върнете ги обратно“, което предизвика остри реакции от политическите им опоненти.

Ирландският евродепутат Бари Андрюс определи възгласите като „отвратителни“ и предупреди, че новите мерки могат да доведат до нарушения на човешките права. Според него съществува риск мигранти, включително непридружени деца, да бъдат изпращани в държави със съмнителни стандарти за защита на правата на човека.

Поддръжниците на реформата обаче твърдят, че тя ще създаде по-ефективна и единна европейска система за управление на миграцията. Според ирландския евродепутат Реджина Дохърти новите правила ще осигурят „справедлива, но твърда система“, която ще предотврати злоупотребите с процедурите за убежище.

Плановете за изграждане на центрове извън ЕС вече се разглеждат от страни като Германия, Австрия, Дания, Нидерландия и Гърция. До скоро идеята се смяташе за крайна мярка, но през последните месеци получи все по-широка подкрепа сред европейските правителства.

Новото законодателство предвижда задължение мигрантите с издадена заповед за експулсиране да съдействат на властите за своето връщане. При отказ, риск от укриване или заплаха за сигурността те могат да бъдат задържани за срок до две години.

Освен това властите ще имат право да извършват проверки на жилища и други обекти, както и да изземват вещи, когато това е необходимо за изпълнение на процедурите по връщане.

Законът трябва да получи окончателно одобрение от държавите членки, преди да влезе в сила. Повечето от новите разпоредби ще започнат да се прилагат веднага след това, а част от тях – една година по-късно.

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