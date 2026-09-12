С викове „Върнете ги обратно“: Европарламентът прие спорен пакт ВИДЕО
Новото законодателство дава по-широки правомощия за задържане на мигранти
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Новото законодателство дава по-широки правомощия за задържане на мигранти
След три седмици изтича крайният срок за чужденците, които живеят на Острова, да уредят статута си
Първите български заселници се появяват в земите на днешна Украйна в края на ХVIII и началото на ХIХ век. Настаняването на бежанците от намиращата се...