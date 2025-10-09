30 асоциации с категорична подкрепа за министър Георги Тахов. Декларация /ОБНОВЕНА/

Ние, представители на земеделската общност в България – фермери, браншови организации и преработватели – изразяваме своята категорична подкрепа към последователните усилия на Министерството на земеделието в лицето на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов и неговия екип за укрепване на сектора, подобряване на неговата конкурентоспособност и гарантиране на предвидимост в управлението на аграрната политика. Изразяваме категоричното си несъгласие и остро възмущение относно неоснователното искане от страна на Национална асоциация на зърнопроизводители (НАЗ) на неговата оставка. Това заявява агрохранителният бранш в специална Декларация на организациите от земеделската общност в България, с която "Стандарт" разполага. Тя е адресирана до председателя на НС Наталия Киселова, премиера Росен Желязков и вицепремиера Томислав Дончев. Зад позицията застават 30 организации в агросектора. Нещо повече - подкрепата от сектора непрекъснато расте.

Ето цялата декларация за земеделския бранш у нас:

ДЕКЛАРАЦИЯ

на организациите от земеделската общност в България

в подкрепа на министър Георги Тахов

Ние, представители на земеделската общност в България – фермери, браншови организации и преработватели – изразяваме своята категорична подкрепа към последователните усилия на Министерството на земеделието в лицето на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов и неговия екип за укрепване на сектора, подобряване на неговата конкурентоспособност и гарантиране на предвидимост в управлението на аграрната политика. Изразяваме категоричното си несъгласие и остро възмущение относно неоснователното искане от страна на Национална асоциация на зърнопроизводители (НАЗ) на неговата оставка.

Питаме се каква е причината за това? Въпросът е дали това е реакция на реална криза в сектора, каквато няма или влизане на браншова организация в партийната траектория…..? Защо точно сега се предприема тази реакция при сегашното наличие на диалог с МЗХ? Възприемаме изявлението като заявка от НАЗ за постигане на политически амбиции, преследване на лични цели, а не работа за бранша.

Категорично се противопоставяме на всякакви действия и демонстрации, подкопаващи авторитета, доверието и заслугите и изразяваме острото си възмущение към всякакви прояви и опити за дестабилизиране на сектора.

Благодарение на министър Тахов и неговия екип в последните месеци наблюдаваме предприемането на конкретни стъпки за:

· възстановяване на доверието между институциите и земеделските производители чрез открит диалог и регулярни консултации;

· ускоряване на обработката на заявления и плащания, което е ключово за финансовата стабилност на стопанствата;

· актуализиране на стратегическите документи и схеми за подпомагане, така че те да отговарят на реалните нужди на сектора;

· законодателни инициативи в подкрепа на българските земеделски стопани и производителите на храни, сред които закон за надценките на хранителните продукти;

· конкретни действия за решаване на един от най-важните проблеми – напояване.

· и още много други като: прилагане схемата за финансов принос към застрахователни премии, разработена концепция за създаване на Взаимоспомагателен фонд, договорено увеличение по линия на ПВУ в размер на 30 млн. евро за инвестиции в сектора и т.н.

Министър Георги Тахов е винаги насреща за открит и конструктивен диалог с бранша. Ежеседмично в Министерството на земеделието и храните се провеждат тематични работни групи и срещи по различни теми, свързани със специфичните нужди и предизвикателства пред сектора. В хода на тези разговори министърът и неговият екип винаги са проявявали готовност да изслушват различните гледни точки.

Имено заради показаните постигнати резултати, адекватност и съобразяване с нуждите на бранша, за нас е недопустимо чрез силови методи и заплахи да се налагат на министъра решения в една и ли друга посока, които са в разрез с европейското и национално законодателство.

Отбелязвайки факта, че към момента наблюдаваме режисирани атаки към министър Тахов, отправяме апел за недопускане на бъдещи крайни политически решени и влизане в спиралата на нестабилността, в която поредната отплата би била „главата на министър“.

Заявяваме своята категорична готовност да отстояваме стабилността и интересите на сектора ни. Национален интерес е да бъде съхранено постигнатото до тук както от нас земеделците и преработвателите, така и от администрацията и да продължим всички нормалната работа в стабилна и прогнозируема среда.

УВАЖАЕМА Г-ЖО КИСЕЛОВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЖЕЛЯЗКОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОНЧЕВ,

С настоящото писмо бихме искали да заявим доверието и подкрепата си към министър Тахов и неговия екип. Убедени сме в неговия професионализъм, отговорно изпълнени ангажименти и постигнати резултати, които са в интерес на целия бранш.

Във времена на политическа нестабилност, икономическа криза и тежки климатични сътресения, секторът повече от всякога има нужда от стабилност. Тесните интереси и личните амбиции на определени хора от една браншова организация, не бива да вилият на секторната политика.

Подкрепяме усилията на министър Тахов за диалог, прозрачност и вземане на решения, основани на експертни аргументи и европейски стандарти.

Браншът има нужда от спокойствие, а фермерите – от предвидима политика!

09 октомври 2025 г.

Гр. София

Организации в подкрепа:

1. Асоциация на земеделските производители в България

Председател Венцислав Върбанов

2. Обединени български животновъди

Председател Бойко Синапов

3. Национален съюз на говедовъдите в България

Председател Димитър Зоров

4. Български Фермерски Кооператив

Председател Александър Алексиев

5. Асоциация на млекопреработвателите в България,

Председател Димитър Зоров

6. Българска национална организация на зооинжинерите за развъждане на породите селскостопански животни

Председател Бойко Синапов

7. Национална асоциация на млекопреработвателите

Председател Владислав Михайлов

8. Български фермерски съюз

Председател Георги Стоянов

9. Асоциацията на месопреработвателите в България

Председател Атанас Урджанов

10. Съюз на птицевъдите в България

Председател Ивайло Гълъбов

11. Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Председател Стойко Кировски

12. Сдружение асоциация българска национална лидер мрежа

Председател Нели Кадиева

13. Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010

Председател Цветан Филев

14. Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция

Председател Марин Генуров

15. Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите

Председател Мариана Кукушева

16. Обединени земеделски производители

Председател Венцислав Митков

17. „Асоциация на българските биволовъди“

Председател Мария Степанчева

18. Фондация Борд по говеждо и агнешко месо

Председател Стефка Боева

19. "Земеделски стопани"

Председател Юлия Коюнджийска

20. Национален браншови пчеларски съюз,

Зам.председател Сребрин Илиев

21. Институт на жените фермери в България

Председател Пенка Христова

22. Университет по хранителни технологии – Пловдив

Петя Раева

23. Национална асоциация на картофопроизводителите

Председател Тодор Джиков

24. Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ)

Председател Стоян Чуканов

25. Национала био асоциация

Председател Димитър Митев

26. Българска асоциация на малинопроизводителите

Председател Божидар Петков

27. Браншова камара на месодайното животновъдство

Председател Иван Венински

28. Асоциация на свиневъдите в България

Председател Лефтер Лефтеров

29. Асоциация на индустриалното свиневъдство

Председател Румен Андреев

30. Национална лозаро-винарка камара

Председател Рада Виденова

