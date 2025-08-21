Бизнес

Стана ясно колко държавна помощ са получили земеделците през 2025

Брояч на ДФ "Земеделие" дава информация и за размера на плащанията по отделните схеми и мерки

21 авг 25 | 7:46
Иван Ангелов

От началото на 2025 г. до момента по схемите за държавна помощ

на българските земеделци са изплатени 120 970 040 лв.

Данните са от брояча на страницата на Държавен фонд "Земеделие" и са цитирани от БНР.

1 456 666 000 лв. пък са парите, които фермерите у нас са получили като европейски субсидии по директните плащания от 16 октомври до днес.

Броячът е сред атрактивните функционалности на сайта на разплащателната агенция и в реално време отчита сумите, които земеделците получават като подпомагане.

Той дава информация и за размера на плащанията по отделните схеми и мерки.

