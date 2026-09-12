Стана ясно колко държавна помощ са получили земеделците през 2025
Брояч на ДФ "Земеделие" дава информация и за размера на плащанията по отделните схеми и мерки
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Брояч на ДФ "Земеделие" дава информация и за размера на плащанията по отделните схеми и мерки
Компенсации
Откъде тръгва и докъде стига
Освободиха изпълнителния директор на Разплащателната агенция Васил Грудев
Районната прокуратура във Враца е внесла в съда обвинителния акт
Това стана ясно след разговор между министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“...
Помощта е част от мерките, които държавата въвежда като облекчения за земеделските стопани, заради пандемията от коронавирус
Близо 3,8 млн. лв. от тях са за реализирани доставки на мляко, млечни продукти, плодове и зеленчуци
До края на годината стопаните ще получат и годишните плащания по "Натура 2000"
Вече са уволнени четирима души на висши нива в различни отдели
Напуска поста по лични причини
Шефът на Комисията по досиетата Евтим Костадинов недоволен от медийното отразяване
Управителният съвет избра Евдокия Кръстева за нов заместник изпълнителен директор
Първите ми действия като министър ще са за решаването на ежедневните проблеми на земеделците, каза Танева
Това ускорило оставката на земеделския министър Румен Порожанов
Иванка Багдатова-Мизова подаде своята оставка и тя ще бъде приета
Директорът на Държавен фонд "Земеделие" Румен Порожанов обяви готовност да си подаде оставката. Това би се случило само ако хората, които са го назнач...
ПОЗИЦИЯ на Румен Порожанов, шеф на фонд "Земеделие" От ДАНС искат с писмо да им предоставим данни за конкретни проекти по Програмата за развитие на с...
ДАНС и прокуратурата са започнали проверка в Държавен фонд "Земеделие" по два сигнала. Това потвърдиха пред Стандарт разследващи. Агенти на ДАНС са из...
Над 26 хиляди животновъди получиха субсидия в размер на над 119 млн. лв. Това съобщи министърът на земеделието Десислава Танев в социалната мрежа Фейс...