Държавата излива милиони на зърнопроизводителите

Държавата излива милиони в сектор "Зърнопроизводство" чрез различни финансови инструменти и програми.

Към този момент екипът на министър Георги Тахов работи в тясно взаимодействие с Националната асоциация на зърнопроизводителите, по чиито предложения към сектора се насочват сериозни финансови потоци.

НАД 100 МЛН.ЕВРО ЦЕЛЕВО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

По предложение на НАЗ на проведеното на 3 и 4 септември заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план, беше взето решение по инвестиционните интервенции „Инвестиции в земеделските стопанства“, „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти“ и техните еквиваленти, насочени към опазване компонентите на околната среда да се допусне целево насочване на финансирането чрез делегирани бюджети за неприоритетни сектори – основно за сектор

Зърнопроизводство:

• 69,6 млн. евро за инвестиции в земеделските стопанства;

• 30,6 млн. евро за инвестиции в преработка.

• Или общо над 100 млн. евро целево за сектор зърнопроизводство.

НАД 65 МЛН.ЕВРО ЗА НОВА ИНТЕРВЕНЦИЯ

По предложение на НАЗ е разработена нова интервенция „Насърчаване на практики за консервационни обработки за устойчиво управление на почвите“, по която основни ползватели са зърнопроизводители. След дълга комуникация с ЕК интервенцията е включена в Стратегическия план, като за нея е осигурен финансов ресурс в размер на 65 млн. евро за тригодишен период; изготвена е Наредба за нейното прилагане и ще стартира прием в рамките на Кампания 2026 г.

ДО 75% ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ВСИЧИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

Схема за застраховане.

За първи път с европейски средства през 2025 г. е приложена схемата за Финансов принос към застрахователни премии, като в нея са направени подобрения и облекчения спрямо прилаганата до миналата година държавна помощ – част от тях по предложение на НАЗ:

- Увеличен е размерът на финансовата помощ за всички земеделски стопани и той вече е до 70% от размера на застрахователната премия (при държавната помощ беше 50% за зърнени култури);

- Увеличен е размерът на подпомагане на хектар при отглеждане на зърнени и маслодайни култури - 75,6 лв./ха спрямо 54 лв./ха при държавната помощ;

- Предоставена е възможност подпомагане да се получава за застраховки, сключени в началото на стопанската 2024/2025 година (есента на 2024 г.), което даде реална възможност в обхвата на подпомагане да се включат и есенните култури (есенниците) – при държавната помощ това не беше допустимо;

- Увеличен е размерът на площите за зърнени и маслодайни култури, за които земеделските стопани могат да получат подпомагане и той вече е 1000 ха спрямо 600 ха при държавната помощ;

- Приемът по схемата стартира с бюджет от 10 млн. евро, заявени са 6,5 млн. евро;

- Общата застрахована площ по интервенцията е 288 248,32 ха, от които 284 163,64 ха са зърнени и маслодайни култури – 99% от общо застрахованата.

НАД 100 МЛН.ЕВРО ЗА НАПОЯВАНЕ

Предприети действия по решение на проблемите с осигуряване на вода за напояване с максимално оползотворяване на европейските средства – осигурен е ресурс в размер на 100 млн. евро от СП за „Напоителни системи“ ЕАД с цел реконструкция на остарялата хидромелиоративна инфраструктура.

В периода 14.02.2025 г. - 17.04.2025 г. е проведен прием на заявления за подпомагане за „Напоителни системи“ ЕАД, подадени са 35 заявления на стойност 124,5 млн. евро.

С цел одобрение на всички заявления са осигурени допълнителни 25 млн. евро. Това предложение е одобрено на последното заседание на Комитета по наблюдение.

50 МЛН. ЕВРО ЗА ИНВЕСТИЦИИ ПО ПРСР

През 2024 г. е отворен целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ с бюджет в размер на 50 млн. евро – съобразено с предложение на НАЗ и други браншови организации;

По предложение на НАЗ в рамките на приема е въведен нов критерий, който дава допълнително предимство за земеделските стопани - зърнопроизводители, а именно приоритет се предоставя за инвестиционни предложения за дейности в напоителни системи за напояване при отглеждане на царевица.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ - ВЗИМОСПОМАГАТЕЛЕН ФОНД

За първи път е разработена концепция за създаване на Взаимоспомагателен фонд, одобрена от бранша на нарочно заседание. Предприети са действия по промяна на ЗПЗП и изготвяне на наредба за ВСФ с цел неговото ефективно стартиране още през м. декември тази година. ВСФ ще подпомага земеделските стопани, когато са понесли икономически загуби вследствие на неблагоприятни климатични събития, вкл. и суша.

