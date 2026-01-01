Нова криза заради Ормуз! 8 държави на нокти
30% спад в търговията с торове, ударът е директно върху земеделието
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30% спад в търговията с торове, ударът е директно върху земеделието
Себестойността расте, а цените на продукцията са на 17-годишно дъно
За последните 5 години 35% от стопанствата в България са приключили дейност или са препродадени, казва Илия Проданов
За първи път е разработена концепция за създаване на Взаимоспомагателен фонд например
Има места, където добивът от декар достига мизерните 100 килограма
Това съобщи премиера
Говори министърът на земеделието
Зърнопроизводителите на бунт, събира се комисията по земеделие
Всички средства за подпомагане са в рамките на налични средства чрез преструктуриране на бюджета
Коментар на земеделския министър
Те искат спешна среща с Николай Денков и Мария Габриел
Браншът с остра декларация
Лицензионните режими много лесно се заобикалят, казва Радослав Христов, председател на Тракийския съюз на зърнопроизводителите и член на Управителния...
Битката не е свършила, каза на колегите си председателят на асоциацията на зърнопроизводителите
Ако бяхме терористи нямаше да бъдем посрещнати и да преговарят с нас, каза Илия Проданов
Със себе си протестиращите носят кори с яйца и бутилки с мляко
Диалог има, каза депутатът от ДПС
Учудвам се чий премиер е и министърът, да продължават да не се срещат, и напрежението да ескалира, каза лидерът на ГЕРБ
Протестите са инспирирани с политически мотиви, каза Росен Костурков
Той призова всички българи да подкрепят и да се включат в справедливия протест на зърнопроизводителите и целия земеделски сектор