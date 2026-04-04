Зърнопроизводители: Върнаха ни 20 г. назад

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) алармира за задълбочаваща се криза и очаквана нова вълна от фалити в родното селско стопанство. Основната причина е драстичният скок в разходите за горива и торове, провокиран от разрастващия се геополитически конфликт в Иран, който поставя българските фермери в безизходица на фона на напълно замразените изкупни цени на зърното.

Ценови шок и застой на пазара

Илия Проданов, председател на НАЗ, очертава огромното разминаване между производствените разходи и пазарната реализация на земеделската продукция.

"Да, със сигурност кризата се отразява върху себестойността и разликата между войната в Украйна и войната в Иран – всички трябва да си дадем сметка, че най-вече ножицата сега се отваря само в посока вдигане на себестойността, а изкупната цена на нашата продукция не е мръднала", заяви Илия Проданов, цитиран от БНТ.

По думите му секторът е върнат финансово десетилетия назад, като продукцията се реализира на стойности, характерни за периода между 2008 и 2011 година. "Говорим за цени около 330 до 350 лева на тон за пшеница, което е – преди 20 години беше такава цената", допълва браншовикът.

Актуалните данни от специализираните зърнени борси у нас потвърждават тази тенденция, като към началото на април 2026 година фуражната пшеница действително се търгува на нива около 337 лева за тон.

Спирала от фалити в земеделието

Комбинацията от скъпи консумативи и евтина продукция прави поддържането на стопанствата почти невъзможно, като според ръководството на НАЗ натискът е станал непосилен за стотици производители.

"Това, което ще се случи, е, че тези фалити, които обявяваме вече няколко години – за последните 5 години 35% от стопанствата в България са приключили дейност или са препродадени заради фалити", подчертава Проданов. Според него тази мрачна статистика със сигурност ще се влоши заради международната нестабилност и скъпото гориво.

Предупрежденията за колапс в сектора не са изолирани. Още в края на миналата година над 20 национално представени организации от хранително-вкусовата промишленост и земеделието алармираха, че липсата на целеви средства и заложените параметри в държавния бюджет за 2026 година обричат малките и средни производители на закриване.

Призив за спешна държавна намеса

На фона на усложняващата се макроикономическа картина, зърнопроизводителите са категорични, че българската държава изостава критично с мерките за защита на родното производство. Председателят на НАЗ отбелязва, че тенденцията към ликвидация на ферми се ускорява "най-вече заради липсата на адекватни мерки от страна на държавата, за разлика от всички други европейски държави."

От бранша настояват за незабавна и целенасочена финансова подкрепа, която да компенсира инфлационния удар върху себестойността на продукцията и да предотврати окончателния срив на българското земеделие.

