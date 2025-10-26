Българи удариха в земята световната конкуренция при шафрана

Сред лавандулата, розите и меда България вече има нов повод за гордост – шафранът. Международни лаборатории поставиха родното „червено злато“ сред трите най-качествени в света, редом до легендарните ирански и испански сортове. Това признание не е просто статистика, а доказателство, че трудолюбието и любовта към земята могат да превърнат малкото в изключително.

Червеното злато на България

Шафранът е най-скъпата подправка на планетата, но за българските производители той е нещо повече – символ на възраждане. За да се добие само един грам от това благоуханно съкровище, са нужни над 200 цветчета минзухар. Сърцето на всеки цвят – червеното близалце – се откъсва ръчно, после внимателно се суши на ниска температура, за да се запазят неповторимият аромат и лечебните му свойства.

„Да, шафранът е истинското червено злато“, казва пред Нова телевизия Антонио Бонев, председател на Сдружение „Шафранопроизводители“. По думите му България вече не просто експериментира, а се налага като име в световното производство на тази царствена подправка.

Семейният ритуал на Антонио и Румяна

Антонио и съпругата му Румяна от години се грижат за своите насаждения с отдаденост, която напомня за старите времена. Те са сред 49-те активни производители у нас, но за тях това не е бизнес, а мисия.

„Първо искаме българите да се докоснат до шафрана – да го усетят, да го опитат, да разберат колко е благороден“, споделя Антонио. Всяка есен семейството се събира, за да чисти и суши шафрановите близалца – обред, превърнал се в празник. „Това ни напомня как бабите едно време се събираха на пейките да работят заедно. И днес го правим с усмивка и любов“, допълва Румяна.

Малко количество, голямо качество

Годишното производство на шафран в България е едва около 30 килограма – скромен обем, но с впечатляващо качество. Международните експерти го определят като един от най-ароматните и чисти сортове в света. Ароматът му варира – понякога е меден, друг път флорален или земен, винаги богат и жив. „Във всеки миг шафранът показва различно лице“, усмихва се Румяна.

Само един грам от него е достатъчен за десетки ястия и над сто чаши чай. Все повече шеф-готвачи в България и чужбина използват именно нашия шафран, впечатлени от неговата наситеност и мекота.

Аромат с бъдеще

Освен крал в кухнята, шафранът е и природен лечител – антибактериален, болкоуспокояващ и енергизиращ. „Където има нужда, там помага на организма“, казва Антонио. Затова българските производители гледат напред с увереност: вярват, че страната ни може да се превърне в еталон за качество в Европа.

„Шафранът е любов – тя беше първа, спонтанна и не угасва“, казва Румяна. И докато техните лилави минзухари разцъфтяват по българските поля, тази любов вече носи аромат на национална гордост и надежда, че истинското богатство все още расте тук – в нашата земя.

