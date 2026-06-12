Наше семейство отглежда най-скъпата подправка в света
Червеното злато се използва и за лечебни цели
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Червеното злато се използва и за лечебни цели
„Червеното злато“ от нашите поля влиза в световния топ 3 по качество и аромат
Бързо и лесно приготвяне
От хиляди години се смята за ценна стока и разменна монета
Франция е поискала 500 тона от подправката за използването й в медицината
За килограм от подправката дават от 1000 до 10 000 евро Стопаните искат да имат достъп до средствата от ЕС Отглеждането на шафран в Източните Родопи...
Десетки младежи, живеещи от години в чужбина, се завръщат в България, за да отглеждат шафранови минзухари, предаде БНР. Интересът им е продиктуван от...
Семейство в Родопите прави опит за отглеждане на най-скъпата подправкаТахирови започват с 50 кг. луковици от опитна станция в Турция Как да превърнем...