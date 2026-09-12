Пенсиите под натиск! Задава се нова стратегия за доходите
80% от възрастните вече са получили добавки, но неравенствата остават остър проблем
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80% от възрастните вече са получили добавки, но неравенствата остават остър проблем
Швейцарското правило остава, нова наредба осигурява плащания дори при празници
Социалният министър с план за помощи и яснота по случая с децата в Ямбол
Социалният министър увери, че дори без нов бюджет системата няма да спре
Доганисти искат излизане от управляващото мнозинство
В зависимост от възможностите на бюджета е предложена подкрепа за най-уязвимите групи
Трите бюджета плахо отговарят на проблема с демографската криза
Социалният експерт на ДПС коментар за бюджета
340 хиляди души все още са под линията на бедност, каза социалният експерт на ДПС
Управляващите държат на 3% дефицит, присъединяване към еврозоната и Шенген
Нарушава се важен баланс
Няма политическа партия, която да не иска да бъде в управлението
Политикът от ДПС припомни, че хората все още се интересуват от цените на стоките
Д-р Адемов министър на труда и социалната политика в периода 29. 05. 2013 г.-06. 08. 2014 г.
Изостря се социалният диалог, каза социалният експерт на ДПС
Най-големите социални реформи са дело на дългогодишния депутат от ДПС
Обещават 900 лв. минимална пенсия, но откъде ще вземат 6,7 млрд. лв. за това
20 години редица политици използват проблема за дървата за огрев за политически цели
Кирил Петков обещава невъзможни неща
Защо когато започна енергийната криза, цената на тока нарасна 10 пъти, както и цената на газта, пита той