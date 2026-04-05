Държавата дава пари за горива, нови мерки за бедните

Държавата подготвя нов пакет от социални мерки на фона на високите цени на енергията и общественото напрежение около случаи с деца в риск. Служебният социален министър Хасан Адемов представи детайли за финансовата подкрепа за горива, новите политики за енергийна бедност и развитието по случая с децата от Ямбол. По думите му институциите действат паралелно по всички направления, като целта е както социална защита, така и гарантиране на сигурността на най-уязвимите.

Помощи за горива и компенсации

Министърът обяви, че държавата ще предостави компенсации за горива от около 20 евро за най-уязвимите домакинства. До момента са подадени близо 50 900 заявления, като се очаква броят им да достигне около 60 000. Средствата ще бъдат изплатени автоматично след приключване на проверките от Националната агенция за приходите, като целта е това да стане до средата на април.

Адемов уточни, че хората, които вече са в системата на социалното подпомагане, няма да подават нови заявления. Сумата ще се изчислява според средномесечната цена на горивата и ще се активира при определени ценови прагове. По думите му механизмът е гъвкав и ще може да се променя според развитието на икономическата ситуация.

Нови мерки за енергийна бедност

Министерството подготвя и нова наредба, която ще въведе ясно разграничение между „енергийно бедни“ и „енергийно уязвими“ граждани. Във втората група ще попадат възрастни хора, самотно живеещи и пациенти, зависими от електричество за медицински нужди.

Към момента около 370 000 домакинства вече са получили помощи за отопление през сезона, като средният размер на подкрепата е около 600 лева. Министърът подчерта, че държавата ще продължи да разширява обхвата на социалната защита, включително чрез увеличаване на минималната работна заплата и линията на бедност, за да се компенсира натискът от високите цени.

Случаят с децата в Ямбол

Случаят в Ямбол предизвика силен обществен отзвук, след като дете на 2 години и половина беше забелязано да виси на парапет на тераса на осмия етаж в комплекс „Златен рог“. Сигналът беше подаден на 1 април от очевидци, а пристигналият полицейски екип успя да спаси детето. В апартамента не са били открити родителите, а вътре е била само едногодишната му сестра.

По думите на министър Адемов децата вече са изведени от рисковата среда и са настанени в приемни семейства, като са в добро здравословно състояние. „Най-важен приоритет е най-добрият интерес на детето“, подчерта той.

В момента работи координационен механизъм между социалните служби, МВР и прокуратурата. Извършва се проверка за близки и роднини, които могат да поемат грижата за децата, като се търси вариант те да останат заедно. Очаква се окончателно решение за бъдещото им настаняване да бъде взето още в началото на следващата седмица.

Социалните служби работят и с биологичните родители, за да се повиши техният родителски капацитет. „Няма по-добра грижа от семейната среда, когато тя е безопасна“, заяви Адемов.

