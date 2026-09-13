Тръмп: Путин помага малко на Иран
"Предполагам, че той вероятно смята, че ние помагаме на Украйна", намигна той
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"Предполагам, че той вероятно смята, че ние помагаме на Украйна", намигна той
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