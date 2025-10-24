Украински дрон удари жилищен блок край Москва! 5 са ранени

В нов епизод на ескалация на въздушните удари между Русия и Украйна, дрон се вряза в жилищна сграда край Москва, предизвиквайки паника и ранявайки петима души, сред които и дете. Инцидентът, станал в град Красногорск – само на 20 километра от руската столица, бе потвърден от губернатора на Московска област Андрей Воробьов, цитиран от Ройтерс.

Инцидентът

Според официалната информация дронът е влетял директно в апартамент в многоетажен блок, причинявайки материални щети и пожар. Четирима от пострадалите са хоспитализирани, съобщи Воробьов, като уточни, че състоянието им е стабилно.

Инцидентът е част от по-широка нощна атака с безпилотни апарати, при която руското Министерство на отбраната заяви, че е прехванало и унищожило 111 украински дрона над различни региони на страната, включително един над самата Московска област.

Атаката е поредният случай, при който украински безпилотни апарати достигат до сърцето на Русия, а Москва твърди, че системите ѝ за противовъздушна отбрана „ефективно неутрализират заплахата“. Въпреки това, близостта на ударите до столицата засилва усещането за уязвимост и подчертава, че дроновата война между двете страни се разширява все по-дълбоко в руска територия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com