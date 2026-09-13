Киев под огън цяла нощ! Руска атака разруши жилищни сгради
Украйна съобщава за стотици дронове, взривове и хора под отломките
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Украйна съобщава за стотици дронове, взривове и хора под отломките
Русия твърди, че е свалила над 100 дрона само за една нощ
Дори страни от НАТО не отказаха руските енергийни продукти, каза той и добави, че това е "срам".
Предполага се че тече договорка между Русия и Пхенян за доставка на оръжия
Брюксел. Днес се очаква да продължат преговорите за газа между Украйна и Русия с участието на Европейския съюз, след като на тристранната среща в Брюк...