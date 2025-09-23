Тръмп назова основните спонсори на войната в Украйна

Китай и Индия са основните спонсори на войната в Украйна.

Това каза президентът на САЩ Доналд Тръмп от трибуната на Общото събрание на ООН в Ню Йорк във вторник, 23 септември.

"Китай и Индия, купувайки руски петрол, са основните спонсори на войната, която продължава", каза американският лидер.

В същото време той обърна внимание на факта, че дори някои страни от НАТО не са спрели да купуват значително количество енергийни ресурси от Руската федерация.

"Но, което е неприемливо, дори страните от НАТО не отказаха руските енергийни продукти. Научих за това преди две седмици и бях много недоволен. Помислете за това: те финансират война срещу себе си. Кой, по дяволите, някога е чувал за това?", подчерта Тръмп и добави, че това е "срам".

Президентът на САЩ отново заплаши да наложи "мощни мита" срещу Русия, ако Кремъл не се съгласи на споразумение за прекратяване на конфликта.

