След дербито: Радост в ЦСКА, горчивина и гняв в Левски

Равенството 1:1 между ЦСКА и Левски във вечното дерби предизвика остри и контрастни реакции след последния съдийски сигнал, като трите основни гласа след мача ясно очертаха различните настроения в двата лагера.

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев подчерта, че отборът му е бил подготвен за начина на игра на съперника и е изпълнил задачата си. „Знаехме, че Левски ще играе по този начин с четирима централни защитници в една линия, от нас се искаше да намерим път в тази защита и успяхме да пробием след разбъркване в наказателното поле и това ми носи радост“, каза Янев.

Той обърна внимание на усилията на отбора и добави: „Отборът показва характер в поредица от мачове. Борим се във всеки един мач, във всяка една секунда, без значение от обстоятелствата. Поздравявам момчетата, търсехме път към гола.“

Наставникът направи и сравнение с предишното дерби, като отбеляза: „В предното дерби имаше критики как Христо Янев е играл дефанзивно, а сега те играха с четирима централни защитници, плюс още двама пред тях, които не напускаха този блок. Беше трудно да го пробием. Радвам се, че накрая успяхме“.

В заключение той подчерта развитието на отбора с думите: „Не бива да забравяме от къде тръгнахме и къде сме в момента... какъв път преминахме.“ Янев разкри и кадрова новина, като съобщи, че защитникът Лумбард Делова е отпаднал от групата в последния момент, тъй като лекарският щаб е препоръчал да получи почивка.

Героят за ЦСКА Леандро Годой, не скри радостта си от попадението, което отбеляза в добавеното време за крайното 1:1. Той благодари на Фьодор Лапоухов за асистенцията и сподели, че целта на първо място пред отбора е била дербито да не бъде загубено.

„Направихме това, което се опитвахме цял мач - да не загубим и да достигнем до вратата. Не заслужавахме да загубим, а точно обратното - да спечелим", каза Годой.

"Много съм щастлив като играч на ЦСКА. Винаги се радвам, когато мога да помогна на ЦСКА. Казах на Лапоухов, че асистенцията му е страхотна. Много съм щастлив, че вкарах за ЦСКА срещу Левски“, призна нападателят.

В лагера на Левски помощник треньорът Фернандо Гаспар, който водеше тима заради наказанието на Хулио Веласкес, изрази разочарование от изпуснатия успех. „Много равностоен мач. Факт е, че двата гола паднаха след статични положения. Смятам, че имахме контрол върху мача през цялото време. Бяхме компактни по целия терен. Жалко, че при последната атака загубихме двете точки“, коментира той.

Гаспар подчерта, че въпреки развоя „в крайна сметка трябва да се бориш до последния съдийски сигнал“, като добави, че „борбата за титлата продължава“.

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров също не скри разочарованието си, като акцентира върху последните минути. „Бяхме на минута и половина от успеха. Във футбола има и такива моменти. Не успяхме да се организираме в защита, да се избие тази топка и допуснахме гол“, заяви той.

Боримиров насочи вниманието и към по-широки проблеми, като каза: „Знаем, че всички са срещу нас. Левски е винаги сам срещу останалите. Може би програмата, която е направена, влияе. Лудогорец ще играе два дена след нашия мач. Тези мачове трябва да се играят в един и същи ден.“

Той отправи критики и към условията, при които се провеждат срещите: „В Добрич трябваше да отидете да заснемете терена, на който се игра. Като ще вдигаме качеството на футбола, трябва да има и условия да вдигаме качеството на футбола. А не да говорим сега Левски как бил играл. Как се дават лицензи на такива отбори?“.

Капитанът на Левски Георги Костадинов също не скри разочарованието си от изпуснатата победа в дербито. „Няма как да не ни е яд, загубихме две точки в последната минута във втори мач в последната седмица“, заяви той, като въпреки това отчете и позитиви в играта на отбора: „По-важното е, че показахме добра и дисциплинирана игра. Спазихме плана.“

Костадинов посочи, че натовареният цикъл от срещи оказва влияние върху представянето. „Има умора и е нормално да се допускат грешки. Допреди мача водихме 9 точки, сега са 10. Трябва да спазваме нашия план и ще имаме успех“, каза той.

Футболистът подчерта и необходимостта от постоянство в представянето на тима. „Влизаме с мисълта, че трябва да останем скромни и да продължим да работим. Нищо не сме постигнали даром. Левски винаги е фаворит“, добави Костадинов.

