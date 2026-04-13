Вечното дерби завърши с равенство, Левски остава на върха

ЦСКА и Левски завършиха наравно 1:1 в дербито от 30-ия кръг на Първа лига, играно на националния стадион "Васил Левски".

Традиционно, срещата между двата отбора не предложи особено много интересни моменти, като "сини" и "червени" играеха на сигурно и чакаха грешка у противника.

В крайна сметка 26-кратните шампиони поведоха в резултата, благодарение на влезлия като резерва Хуан Переа (71'). Това мотивира "армейците" и те се втурнаха в търсене на гол. Това се случи в добавеното време, когато Леандро Годой (90+4') успя да се разпише.

Така Левски остава на върха в класирането на първенството с актив от 70 точки, с 10 повече от втория Лудогорец, който в сряда гостува на Арда. ЦСКА е с 56 пункта и дели третата позиция с ЦСКА 1948. Отборът от Бистрица също ще бъде гост в сряда. Играчите на Александър Александров ще играят с Черно море във Варна.

