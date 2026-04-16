Голямата нощ на Байерн остави горчив вкус за Реал

Байерн Мюнхен елиминира Реал Мадрид след драматична победа с 4:3 в реванша и общ резултат 6:4, но триумфът беше белязан от напрежение, санкции и остри реакции и от двата отбора.

Старши треньорът на баварците Венсан Компани получи жълт картон и ще пропусне първия полуфинал срещу Пари Сен Жермен. Въпреки това белгиецът говори за характер, вяра и заслужен успех. От другата страна Реал избухна срещу съдийството и ключовото изгонване на Едуардо Камавинга.

Компани не скри удовлетворението си от начина, по който отборът му е реагирал след изоставането. „Момчетата бяха много силни психически. Изоставахме в резултата и се върнахме. Феновете ни помогнаха, а футболистите се бориха и се бориха. Получаваш такива моменти, защото продължаваш да правиш подобни неща. Щастлив съм, момчетата заслужиха това“, заяви той пред DAZN.

Въпреки емоциите, наставникът остана критичен към решението да бъде санкциониран. Той получи жълт картон заради бурна реакция преди гола на Килиан Мбапе за 3:2 и определи наказанието като прекалено строго. Компани отново постави въпроса за правилата при натрупване на картони в Шампионската лига, особено след разширяването на турнира. „Толкова е строго“, коментира той, но отказа ситуацията да засенчи радостта от победата.

Липсата му на пейката в първия полуфинал срещу Пари Сен Жермен обаче остава сериозен удар за Байерн. Именно там баварците ще трябва да затвърдят силната си форма без човека, който ги изведе до този обрат.

Джошуа Кимих също подчерта драмата и характера в играта на отбора. „Голяма драма. Не започнахме така, както се надявахме, но на полувремето знаехме, че колкото по-дълго продължава мачът, толкова по-добре ще бъде за нас“, каза той. „Струваше си двубоят да се гледа до края. Надявам се на децата в Германия да им е било позволено да останат будни“, добави полузащитникът.

От лагера на Реал Мадрид реакцията беше рязко различна. Старши треньорът Алваро Арбелоа заяви, че вторият жълт картон за Камавинга в 86-ата минута е променил изцяло хода на мача. „Невероятно е, не можеш да изгониш някого за това действие. Мисля, че не е справедливо в такъв мач. Много, много сме разстроени и много ядосани“, каза той пред TNT Sports.

Въпреки гнева си Арбелоа призна класата на съперника. „Поздравления за Байерн Мюнхен. Те са много, много, много добър отбор с много добър треньор“, заяви наставникът на испанците. Той подчерта, че тимът му е имал своите шансове и е отбелязал три гола, но е можел да вкара още.

Така епичният сблъсък между двата европейски колоса завърши не само с голов спектакъл, но и със сериозни полемики, които ще продължат и преди полуфиналите.

