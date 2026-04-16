Седем гола и червен картон решиха сблъсъка Байерн-Реал

Байерн Мюнхен постигна много драматична победа с 4:3 срещу Реал Мадрид и се класира на полуфиналите в Шампионската лига, докато Арсенал завърши 0:0 със Спортинг Лисабон и също продължава напред. Така финалната четворка вече е ясна - Байерн, Арсенал, Атлетико Мадрид и Пари Сен Жермен. Германският гранд ще се изправи срещу действащия шампион ПСЖ, а лондончани срещу Атлетико. Двубоите предложиха напрежение, грешки и късна развръзка, достойна за най-голямата сцена в Европа.

Сблъсъкът между Байерн и Реал се превърна в истински спектакъл, белязан от необичайни грешки на вратарите и вихрушка от голове още преди почивката. Още в началото Мануел Нойер сбърка при изнасянето, топката се отклони в Арда Гюлер и турският талант откри резултата със далечен удар. Само минути по-късно Андрий Лунин също допусна фатален пропуск при корнер и Александър Павлович изравни отблизо.

Реал отново излезе напред чрез втори гол на Гюлер в 29-ата минута, но Байерн отвърна със същата сила. Дайо Упамекано подаде към Хари Кейн и английският нападател възстанови равенството. Малко преди почивката Килиан Мбапе върна преднината на мадридчани със мощен удар след асистенция на Винисиус.

След паузата темпото спадна, но напрежението остана. Решаващият момент дойде в 86-ата минута, когато Едуардо Камавинга получи втори жълт картон и остави Реал с човек по-малко. Байерн натисна и в заключителните минути Луис Диас и Майкъл Олисе донесоха пълния обрат, превръщайки вечерта в триумф за баварците.

В другия четвъртфинал Арсенал изигра прагматичен мач срещу Спортинг Лисабон и запази нулевото равенство, което му беше достатъчно за класиране. Двата отбора си размениха по един точен удар, а Жени Катамо и Леандро Тросар удариха гредите. С минималната победа от първия двубой английският тим си осигури място сред най-добрите четири.

