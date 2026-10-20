Баба Янка със стряскащ разказ как е оцеляла от мечката

Все още няма следа от мечката, забелязана преди дни в района на зоокъта в Сандански. Първа я срещнала Янка Самърджиева от село Лиляново. Била да нагледа картофите в градината. По думите й всичко продължило половин час.

„Мечката я видях на 5 метра от мен. Тя ме гледа и аз я гледам. В нивата си бях. Замръзнах и край. Докато беше горе на пътя, не ме беше страх. Като взе да слиза надолу, майкоо, и да идва към мен..., ама пак застана, пак не дойде към мен. Като ме видя, че съм слабичка – си вика, що ке я ям тази жена. И ме остави", разказва пред Би Ти Ви пенсионерката.

"Как съм си отишла до вкъщи не помня... все едно пияна", допълва Самърджиева.

Тя продължава да ходи до градината и се е подготвила какво ще направи ако пак се види с мечката:

"Ако я срещна "Здравей и това е". Вече се познаваме".

Янка Самърджиева съветва хората, ако срещнат мечка, да стоят мирно и да не мърдат.

Мартин също среща мечката, която изскача пред колата му в района на зоокъта.

„В 8:30-9 часа, както си карам, от реката изкача пред колата на няколко метра от мен и аз по най-бързия начин, за да я изплаша, реших да дам газ и да свиря и тя тръгна по мен. След това вече като видя, че не може да ме настигне, се изплаши и отиде нагоре към гората", разказва Мартин.

Казва, че не се е уплашил, защото е бил в колата.

„Там, където има стада от домашни животни, овце и кози, обикалят мечки. При нас случаят е малко по-различен с дивите животни, но тя е усетила дивеча и спокойно може да дойде", каза Георги Каменаров, управител на зоокъта.

„Има леки притеснения, но сякаш тези дни нещата се успокоиха и отшумяха", допълни той.