Радев разцепи анализаторите преди да е обявил проекта си

Още преди официално да е обявил дали ще се включи в предстоящите избори Румен Радев вече се превърна в основна разделителна линия между политическите анализатори. Част от тях го виждат като потенциален играч в битката за изпълнителната власт, а други поставят под съмнение както мотивите му, така и възможния му политически проект.

Политологът Иво Инджов коментира пред Нова телевизия, че международните събития и вътрешнополитическата тема за край на досегашния модел на управление ще вървят паралелно в кампанията. По думите му все още липсва категорично потвърждение от самия Радев за участие в надпреварата, но изказванията му на публични форуми ясно засягат и двете посоки.

Атанас Радев беше далеч по-критичен, заявявайки, че Румен Радев ще остане в историята като държавния глава, който сам е „свалил короната си“, насочвайки се към ролята на ръководител на изпълнителната власт. Според него президентът ще присъства активно в кампанията и ще „разбунва духовете“, независимо дали официално участва или не.

Публицистът и блогър Иван Стамболов постави темата в по-прагматична рамка, като очерта три ключови въпроса около евентуален проект на Радев - кой ще гласува за него, как смята да управлява и с кои политически сили би се коалирал.

Инджов изрази скептицизъм, че евентуално влизане на Радев в парламента може да доведе до широка антикорупционна коалиция. Той подчерта, че реалните промени минават през смяна на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет, отключване на процедурата за избор на главен прокурор и реформа в службите за сигурност.

Темата за участието на България в т.нар. Съвет за мир също предизвика остри реакции. Атанас Радев постави въпроса дали правителството в оставка изобщо има мандат да подписва подобен документ без парламентарен дебат. По думите му това поставя страната в неловка позиция пред международните партньори, още повече че Европа няма ясна обща позиция по инициативата на Доналд Тръмп. Той обърна внимание и на факта, че България все още няма назначен посланик в САЩ - сигнал, който според него показва по-дълбоки процеси на Балканите.

Иван Стамболов от своя страна заяви, че световният ред се пренарежда и България е принудена да се съобразява с новите реалности. Според него подписването на документа за Съвета за мир е опит „по симпатичен и провинциален начин“ да се легитимира присъствието на отиващото си правителство, като най-интригуващата версия е, че става дума за опит за „второ ООН“.

