Ето как първата дама се раздели с властта

Веднага след обявяването на днешното решение на Конституционният съд на Република България, с което предсрочно бяха прекратени пълномощията на Румен Радев, след като той подаде оставка, съпругата на вече бившия президент Десислава Радева реагира в социалните мрежи.

С краткото послание „Аз съм дотук!“, придружено от песента „Freedom“ (Свобода), тя индиректно заяви края на своите ангажименти като първа дама.

С преминаването на президентските функции към Илияна Йотова, страната навлиза в нов институционален период. Основният въпрос пред политическите наблюдатели остава форматът, под който Румен Радев ще реализира заявените си намерения за активно участие в законодателната или изпълнителната власт.

