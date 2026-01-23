Край! Радев излезе от "Дондуков" 2 ВИДЕО

След 9 години на поста Румен Радев излезе от президентската институция. Той бе изпратен на парадния вход на институцията от новия президент на страната Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд вече заема поста на държавен глава.

Радев и Йотова излязоха заедно от сградата, където бяха строени гвардейци. Отвън се бяха събрали и граждани, които го приветстваха.

"Радвам се, че преди 9 години българите ми гласуваха подкрепа да бъда президент. Днес бе последният ми ден като президент и първият ми като гражданин, който наравно с всички българи вярва, че с общи усилия можем да променим България, да защитим демокрация, да утвърдим закона, са да ускорим икономическото развитие", каза той пред журналисти. И допълни: "Виждате колко много хора, наистина е вълнуващо. За мен тази емоция е по-скъпа от тази социология".

По-рано днес Конституционният съд прекрати предсрочно пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев, след като той подаде оставка.

Решението е взето единодушно и влиза в сила от постановяването му (23 януари 2026 г.) , като така настъпват и последиците по чл. 97, ал. 3 от Конституцията – вицепрезидентът (бел.ред. Илияна Йотова) встъпва в длъжността президент до края на мандата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com