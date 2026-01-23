Тя е! Първата жена президент на България

Журналистът Илияна Йотова, която съдбата дари със зашеметяващ път в политиката, стъпва уверено в обувките на стопанин на „Дондуков“ 2

Тя е верен приятел, политик със завидна кариера, последователен и отстояващ с аргументи позициите си гражданин на Република България. Тя стоя твърдо зад публичните позиции на Румен Радев през всичките 9 години, когато изпълняваше функциите си на вицепремиер. Тя е една от нас, журналистите. В смутни времена на държавата ни Йотова изкачи професионалната стълбица в БНТ от репортер, редактор и водеща на „По света и у нас“ до завеждащ „Новини и актуални предавания“ в Българската национална телевизия.

През годините тя нито за миг не забрави, че е медиен човек. Беше и продължава да бъде вярна на принципите и възпитанието си, дадени й с безценните съвети на родителите й.

В един друг преломен момент от историята на съвременна България, когато масовото протестно шествие в София (1996 – 1997 г.) прерасна от размирици в щурм над сградата на парламента, Илияна Йотова съобщи новина номер едно от 4 февруари, 1997 г. по БНТ така: „Добър вечер, уважаеми зрители! Консултативният съвет по национална сигурност взе решение за провеждане на предсрочни парламентарни избори, което означава отказ на левицата от мандат“. Тогава кандидатът за премиер на БСП Николай Добрев прояви мъжество и спаси държавата, която бе на ръба на гражданска война.

Днес може да се говори за аналогична ситуация, макар и с различни играчи на сцената.

В сряда Румен Радев получи покана за участие в Съвета за мир лично от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Три десетилетия по-късно (след свалянето на управлението на Жан Виденов – 1997 г.) на фона на наскоро отшумелите многохилядни протести в страната за по-добър живот, следствие на които кабинетът „Желязков“ преждевременно сдаде властта , Радев благодари и обясни пред стопанина на Белия дом, че страната ни е в криза и лично той е подал оставка, за да се ангажира пряко с оздравяването на държавността в България укрепването на върховенството на правото и възстановяване на диалога между гражданите и институциите.

Сега обаче, всички погледи на политическия и на гражданския небосклон са вперени в първата жена президент на Република България г-жа Илияна Йотова. Кой ще е служебният премиер от „домовата книга“, предпочетен от нея; ще одобри ли тя министрите, които идват на власт с цел провеждането на честни и прозрачни избори за Народно събрание; ще се разграничи ли Йотова със свой лидерски почерк или ще продължи линията – външна и вътрешна – на Румен Радев.

Всеки, който я познава знае, че тя е мъжко момиче и има свой подход в личния си и публичен живот. Едва ли ще се опълчи на Радев, със сигурност няма да напада остро БСП, но ще е ярък коректив за изцеряването на политическата ни система.

В следващите няколко месеца. А защо не и след това: през идните 5 години, когато може да влезе комфортно в обувките на редовно избрания български президент.

Завършилата френска филология в Софийския държавен университет Илияна Малинова Йотова оглави пресцентъра на Висшия съвет на Българската социалистическа партия през 1997 година за 10 години напред. През това време отстояваше елегантно позициите на столетницата и се учеше от лидерите й мъдреци, чиито уроци помни до днес. Александър Лилов, Петър Дертлиев, Чавдар Кюранов, Георги Първанов...

Илияна Йотова беше избрана за член на ВС на БСП през 2000 г., стана и зам-председател на Градския съвет на социалистическата партия в София в началото на 2006 г.

Като човек, изградил кариерата си с леви идеи, Йотова винаги е защитавала хората на труда. По време на пожарите през лятото на миналата година в свое телевизионно интервю тя заяви: „Впрочем, сега е времето и да благодаря на всички хора, които са на работното си място. И военно служащи, и доброволци, и пожарникари. Отварям една скоба, впрочем, при последното повишение на заплатите, бяха извън графата. А днес всички казваме „Добре, че сте вие". Виждате ли двойните стандарти? Виждате ли лицемерието?".

Бившият народен представител от БСП в 40-тото Народно събрание специализира в Националното училище по администрация – Франция и в Центъра по европейски науки, Страсбург. председателства българската делегация в Парламентарната асамблея на франкофонията и бе заместник-председател на парламентарната делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ).

След изборите за Европейски парламент в България през май 2007 г. Йотова е депутат в ЕП от Групата на социалистите и демократите.

На базата на своя опит, на 22 януари, 2017 г. за пръв път се закле като вицепрезидент на на петия демократично избран президент на Република България. През 2021 година тандемът в политиката получи за втори път подкрепата на гласувалите хора.

По конституция вицепрезидентът на България има правомощията да помилва лишени от свобода граждани след обстоен преглед на документацията. Но...ето какво й поднесе съдбата: баща й д-р Малин Тодоров, бивш кмет на Сливница, умира в болница „Пирогов“ на 74 годишна възраст след като е нападнат с нож от мъж във влак заради имотен спор. „Това е най-големият удар в живота ми“, споделяла е Йотова. Тя признава, че през годините никога не си е позволила да се пречупи, защото е вярвала, че така би искал баща й.

По ирония на съдбата осъденият за убийството след години подава молба за помилване до вицепрезидента Йотова. „Случаят е при президента и законодателната комисия, не бих искала да зная окончателния резултат“, коментира лаконично по този повод Йотова.

Баща й е бил акушер – гинеколог, дългогодишен директор на болницата в Сливница. „За него нямаше отговор: „не мога“, споделяла е Илияна Йотова, коментирайки как семейството на лекар и майка инженер са отглеждали децата си. Сестра й, Румяна Тодорова – също е медик, дерматолог, когото хората от съсловието дълбоко уважават. За известно време тя бе и управител на Здравната каса.

Още един лекар има влияние в оформянето на личния и обществен имидж на президента Илияна Йотова. Съпругът й – проф. Андрей Йотов, който е началник на Клиниката по ортопедия в болница „Софиямед“. За него приятели и пациенти говорят, че е виртуоз в професията. А от съвсем скоро той е и пръв джентълмен на републиката. Според държавния протокол.

Синът им Марин Йотов обаче, прави изключение от лекарската професия – завършил е УНСС и магистратура в Лондон и понастоящем се развива в сферата на банкирането. Марин и съпругата му Кристиана имат син Максим, който пък е първородният внук на президента Йотова и професора травматолог.

„Руса жена ке помогне на България да излезе на светло“, бе казала преди много години прочутата гадателка от Рупите Ванга.

В понеделник, 19 януари, Румен Радев скочи на политическата сцена и поиска нов обществен договор. Такъв вероятно ще има. Може пък политиците да се стреснат и да се задействат за по-добрите бъднини на нацията ни. През това време светлокосият президент Йотова, която по конституция ще представлява външната политика на държавата ни, ще сложи още един печат върху имиджа на евроатлантическа България.

Дали всичко това ще ни изведе от блатото на неизвестността, съмненията за корупция в страната, липсата на правосъдие и грижа за младите хора у нас, предстои да видим. Не е невъзможно, обаче!

На добър час, скъпа Илияна, на добър час, уважаема госпожо президент!

