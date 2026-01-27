Радев: България плаща цената на прибързаното влизане в еврозоната

България вече е част от еврозоната, но това не трябва да се възприема като стратегическа цел, а като инструмент за постигане на по-висок стандарт и качество на живот чрез ускорен икономически растеж и модернизация. Това заяви Румен Радев в първото си публично изказване, след като напусна президентската институция. Той подчерта, че усилията на страната трябва да бъдат насочени едновременно към преодоляване на негативите от прибързаното и неподготвено присъединяване към еврозоната и към пълноценно използване на възможностите, които членството предоставя.

Радев говори по време на шестото издание на Софийския икономически форум 2026 - едно от най-значимите международни икономически събития в региона, организирано от Делфийския икономически форум. Събитието събра политически лидери, дипломати, представители на международни организации и бизнеса.

По думите му очакваният „златен дъжд“ от инвестиции няма да се случи автоматично. Според Радев икономическият модел на страната, основан на потребление, кредитиране и растящ държавен дълг, е изчерпан. Той аргументира тази теза със спада на износа и с рекордния за Европа срив от над 9% в индустриалното производство. Като ключово условие за реална интеграция в ЕС и еврозоната Радев посочи отстраняването на олигархичните зависимости от властта, утвърждаването на върховенството на правото, реалното разделение на властите и работещо правосъдие.

Бившият държавен глава акцентира и върху необходимостта от възстановяване на прозрачността, отчетността и демократичните пазарни механизми, както и от освобождаване на бизнеса от административен и институционален натиск, за да се създаде среда за инвестиции с висока добавена стойност. Той изрази убеждение, че в обществото има значителна енергия и желание за промяна, които трябва да бъдат насочени към оздравяване на държавността и утвърждаване на България като демократична и просперираща европейска държава.

Радев направи и по-широк геополитически анализ, като припомни, че преди година форумът е бил изпълнен с очаквания за преломна година, но реалността е надминала тези прогнози. По думите му геополитическата буря е излязла далеч извън рамките на войната в Украйна и е превърнала икономиката в една от първите жертви на сблъсъка между геополитика и идеология. Той подчерта, че при избора и доставката на енергийни ресурси и суровини икономическите ползи все по-често отстъпват място на идеологическата коректност, а пазарните и инвестиционните политики вече не се ръководят от принципа за максимална печалба, а от съобразяване със санкционни режими.

Според Радев утвърждаваните с години модели на свободна търговия все повече се заменят от протекционизъм и тарифни бариери. Най-засегнати от този процес, по думите му, са именно съюзите, които най-стриктно се придържат към международното право, либералните ценности, свободната пазарна икономика и амбицията за климатична неутралност.

Той посочи, че тази оценка засяга най-вече Европа и намира потвърждение и в анализите, заложени в Националната стратегия за сигурност на САЩ. Радев цитира тревожните изводи за икономически упадък, политическа нестабилност, демографски разпад и криза на демокрацията на Стария континент, както и препоръките Европа да коригира незабавно траекторията си, да ограничи регулациите, да възстанови суверенитета си и да подходи по-реалистично към войната в Украйна и отношенията с Русия.

По думите му Европа се е превърнала в заложник на собствената си амбиция за морално лидерство в свят, в който правилата се рушат, а интересите вече не се прикриват зад ценности. Радев предупреди, че дневният ред все повече се определя от САЩ, Китай и Русия и че при запазване на сегашната геополитическа траектория са неизбежни нови военни, икономически и технологични конфликти.

В този контекст бившият президент подчерта, че за Европа евтината енергия вече е недостъпна, евтиният труд не е гарантиран, а евтиният капитал е изчезнал. Според него ключовият въпрос е дали европейските лидери ще успеят бързо да се адаптират към новата реалност, като отбеляза, че стратегията за „мир чрез сила“ спрямо Русия става все по-откъсната от действителността и крие риск от допълнително задълбочаване на кризите в Украйна и Европа.

