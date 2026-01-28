Има ли страх в БСП от отлив към Румен Радев

Има ли страх в БСП от отлив на гласоподаватели към бъдещ политически проект на Румен Радев. С този въпрос започна разговорът с народния представител от БСП-Обединена левица Илиян Йончев в ефира на бТВ радио, в контекста на започналите консултации за съставяне на служебно правителство.

Йончев заяви, че адмирира подхода на президента Илияна Йотова, която по думите му не претупва процедурата и провежда задълбочени разговори с всеки от потенциалните служебни министър-председатели. Той подчерта, че както служебният премиер, така и министрите трябва да бъдат равноотдалечени от всички политически сили, за да не се създава усещане за служебно предимство в предстоящото състезание за народния вот.

По темата за евентуален отлив на симпатизанти към Румен Радев, след като той напусна президентската институция и даде заявка за политически проект, Йончев беше категоричен, че подобни опасения в БСП няма. Той изтъкна, че партията има 135-годишна история, свои традиции и електорат с ясна идеологическа спойка. В същото време определи бъдещата формация на Радев като потенциален и желан партньор за левицата след изборите.

Народният представител припомни, че Националният съвет на БСП е дал положителна оценка за участието на социалистите в управлението и изтъкна ролята на партията в социалната политика. По думите му левицата е била гарант за запазването на швейцарското правило, за справянето с незаконните хосписи, определени като домове на ужасите, както и за програмите в подкрепа на общините. Той подчерта и позицията на БСП по отношение на енергетиката и отбраната, като заяви, че социалистите са спасили реакторите на АЕЦ Белене и не са допуснали изпращането на български войници в Украйна.

Йончев коментира и предлаганите промени в Изборния кодекс, като подчерта, че по темата липсва политически консенсус. Той посочи, че БСП подкрепя използването на сканиращи устройства като принципно добро решение, но е категорична, че промени в изборното законодателство не трябва да се правят в последния момент. Според него въвеждането на оптичните устройства е възможно само от 1 януари 2027 г., за да има достатъчно време за доставка, обучение и верификация.

Социалистът заяви още, че сканиращите устройства ограничават възможността членовете на избирателните комисии да влияят върху изборния процес и преброяването. По думите му спорът не е дали технологията да бъде въведена, а кога това да се случи – на следващите избори или в по-следващ изборен цикъл.

